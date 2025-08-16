Mustafa Destici, cuma hutbesini eleştirenlere tepki gösterdi: Diyanet işini yapıyor

Son dönemde cuma hutbeleri, gündemdeki en hararetli tartışmaların merkezine oturdu.

Özellikle son hutbede konu edilen "miras" kısmı, tüm hafta tartışmalara neden oldu.

"Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede yer alan "Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır." kısmı bazı kesimler tarafından eleştirildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de X üzerinden yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt verdi.

Destici, şöyle dedi:

"DİYANET ALLAH'IN EMİRLERİNİ HATIRLATIYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığımız, her zamanki gibi vatandaşlarımıza Allah’ın emirlerini hatırlatmaktadır.



Bu haftaki hutbede de miras konusunda, Allah’ın belirlediği ölçülere uyulmasının önemine dikkat çekilmiştir.



Tıpkı namaz, oruç, zekat ve tesettür gibi bu da kişinin iradesine bırakılmış bir sorumluluktur.

"DİYANET GÖREVİNİ YAPIYOR"

Bir siyasetçi olarak söylemek isterim ki, Diyanet görevini yapmaktadır. Onu bu nedenle eleştirmek abesle iştigaldir. Bilakis, din adamları Allah’ın emirlerini hatırlatmadığında görevlerini yerine getirmemiş olurlar.



Ancak unutmamalıyız ki, ülkemizde miras hukuku ve tüm vatandaşlık hakları devletin yasaları çerçevesinde uygulanır.



Dini hükümler, inanç sahiplerinin vicdani sorumluluğu kapsamında geçerlidir; yasal düzenlemeler ise tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır.

"DİNİ UYARILAR İLE DEVLETİN HUKUKU ARASINDA ÇELİŞKİ YOKTUR"