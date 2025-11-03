Mustafa Destici: Ermenistan kendi vatandaşlarını mutlu etmek istiyorsa Türkiye ile anlaşmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'daki temaslarının son gününde basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) davetlisi olarak Azerbaycan'a geldiğini ifade eden Destici, YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Türkiye mezunları ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

KARABAĞ ZAFERİNİN 5'İNCİ YILINI KUTLADI

Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkını kutlayan Destici, "Türkiye'nin bu zafere bir nebze olsa katkısı olmasından büyük mutluluk duyuyorum.

Türkiye o dönemde Azerbaycan ne talep etmişse birebir yerine getirmiştir. Bunu da bir kardeşlik vazifesi olarak yapmıştır." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALANMALI"

Türkiye ile Azerbaycan'ın yapması gerekenler hususunda görüşlerini de paylaşan Destici, şunları kaydetti:

Türkiye ve Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşmasının sağlanması lazım. Üniversiteler arası işbirliklerinin genişletilmesi lazım. Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlılara daha fazla kolaylıklar sağlanması lazım.



Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da eğitim almasını teşvik etmek lazım. Ticaret hacminin daha üst düzeye çıkartılması lazım.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Destici, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin soruyu, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde kırmızı çizgimiz Azerbaycan'dır. Ermenistan, Azerbaycan'la tam mutabakat sağlamadan bizim Ermenistan'la ilişkilerimizi normalleştirmemiz diye bir şey söz konusu olamaz.

Burada aslında karar verecek olan Azerbaycan'dır. Türkiye bu süreci Azerbaycan'la istişare ederek gerçekleştirmektedir. Türk halkının da kararı bu yöndedir." şeklinde yanıtladı.

"ERMENİSTAN VATANDAŞLARINI MUTLU ETMEK İSTİYORSA TÜRKİYE İLE ANLAŞMALI"

Ermenistan'ın 1915 yılı olaylarına ilişkin Türkiye karşıtı iddialarından da vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Ermenistan kendi vatandaşlarını mutlu etmek istiyorsa Türkiye ve Azerbaycan'la anlaşmak zorundadır.

Türkiye ve Azerbaycan'la savaşan bir Ermenistan'ın huzur ve refahı yakalaması mümkün değil." ifadesini kullandı.

"AZERBAYCAN'IN OLUR DEMESİYLE NORMALLEŞEBİLİRİZ"

Ermenistan'ın da intikamcı eğilimlerden vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Ermenistan'ın artık Karabağ diye bir hayali olamaz. Ermenistan, Azerbaycan'la vardığı anlaşmanın hükümlerini yerine getirecek sonra Türkiye ile müzakere masasına oturacaktır.

Bu üçlü görüşme de olabilir. Türkiye, Azerbaycan'ın olur demesiyle Ermenistan'la normalleşebilir." dedi.

ZENGEZUR KORİDORUNUN DURUMU

Destici, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin şu yorumu yaptı: