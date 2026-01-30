Mustafa Destici'den 3 suç için idam çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük Birlik Partisi, 33'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde program düzenlendi.

Programda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, önemli değerlendirmeler yaptı.

İDAM CEZASI ÇAĞRISI

Destici "Milletin vicdanında 'idam' çoktan onaylanmıştır." diyerek "Teklifimiz şudur; terör suçları, çocuk katilleri, tecavüzcü sapıklar için Narin'in, Sıla bebeğin, Aybüke Yalçın Öğretmen'in katilleri için idam cezası referandumu yapılmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Destici, konuşmasına şöyle devam etti;

"SANDIĞI MİLLETİN ÖNÜNE KOYALIM"

"Sandığı milletin önüne koyalım. Bakalım millet bebek katilleri için 'yaşam hakkı' mı diyor, yoksa 'ip' mi istiyor?

Bunu hep birlikte görelim. Biz diyoruz ki; adalet mağdurun yüreğini soğutmaktır.

"O İP SANDIKTAN ÇIKACAK"

Caniye merhamet, mazluma ihanettir. Biz bu ihanete ortak olmadık, olmayacağız. O ip o sandıktan çıkacak ve adalet yerini bulacaktır."