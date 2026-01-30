379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

- İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 379 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli getirildiğini açıkladı.
- Bu hesapların terör propagandası yaptığı ve dezenformasyon ürettiği tespit edildi.
- İlgili kurumlarla koordinasyon içinde hukuki işlemler yapıldı.
Terörle mücadele her alanda sürüyor...
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.
379 FETÖ İLTİSAKLI HESABA ERİŞİM ENGELİ
Çalışmalar neticesinde 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının deşifre edildiğini belirten Duran, bu hesapların terör örgütü propagandası yürüttüklerinin ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettiklerinin açıkça ortaya koyulduğunu ifade etti.
Duran, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde harekete geçildiğini kaydederek, "Milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.
"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Türkiye'nin terörle mücadelesinin her alanda kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir.