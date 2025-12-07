Mustafa Destici'den asgari cüret yorumu: En az yüzde 50 artırılmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 7’nci olağan kongresi için Rize’ye geldi.

Cumhuriyet Caddesi boyunca esnaf ziyareti yapan Destici, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından kongrenin yapılacağı İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne gelen Destici, partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongre, divan seçimi ve faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katılımcılara seslendi.

Destici, “Bütün artışlar enflasyona göre yapılıyor. 2024 yılı enflasyonu bu ülkede yüzde 50 gerçekleşti. Bu senenin ocak ayında memur, memur emeklisi, işçi emeklisi hepsi yüzde 50 zam aldı. Yarısını temmuzda aldılar, yarısını ocakta aldılar. Ama asgari ücretliye tek artış yapıldı 2025 Ocak ayında. Ne kadar yapıldı? Yüzde 30 yapıldı. Enflasyon yüzde 50 çıktı, asgari ücrete yüzde 30 yapıldı. Biz diyoruz ki işte asgari ücretli yüzde 20 oradan alacaklıdır. Bu 2025 yılı enflasyonu da yüzde 30-31 çıkacak. O zaman asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz ve asgari geçimini temin etmez. Onun için diyoruz ki asgari ücret en az yüzde 50 artarak 33 bin lira olmalıdır diyoruz” dedi.

‘NÜFUSUMUZ AZALIYOR’

Türkiye’de doğum oranlarının alarm verdiğini söyleyen Destici, nüfus artış hızının son yıllarda ciddi şekilde düştüğünü belirterek şunları kaydetti:

Türkiye, son 7 yılda nüfusu en hızlı gerileyen ülkeler arasında 5’inci sırada. Doğurganlık oranı 2,08’den 1,51’e indi. 2025 sonunda bu rakamın 1,4’e gerilemesi bekleniyor. Bu, bir devlet için beka meselesidir. 2025’in Aile Yılı ilan edilmesi önemli bir adımdır ancak daha kalıcı ve kapsamlı teşvikler gereklidir. Evlilikleri ve çocuk sahibi olmayı desteklemeliyiz.

‘GÖSTERMELİK BİR SİLAH BIRAKMA OLMUŞTUR’

Terörle mücadele konusunda da değerlendirmelerde bulunan Destici, çözüm süreci benzeri girişimlerin başarıya ulaşması için iki şart olduğunu belirtti: şeffaflık ve toplumsal rıza.

Toplumun büyük bir kısmı bu süreçlerin sonuç vereceğine inanmıyor. Çünkü PKK, emperyalist güçlerin kontrolünde bir yapıdır. Göstermelik bir silah bırakma ve çekilme oldu, fakat devamı gelmedi. PKK halen tüm unsurlarıyla varlığını sürdürmektedir. Silah bırakmamış, kendini feshetmemiştir. PYD/YPG de şartsız şekilde Suriye’nin merkezi yönetimine bağlanmadan bir süreç yürütülemez.

Destici, Türkiye’nin bu şartlar sağlanmadan anayasa veya yasa değişikliğine gitmemesi gerektiğini vurgulayarak, “PKK’yı terör listesinden çıkarma gibi bir düşünce dahi gündeme gelmemelidir” ifadelerini kullandı.