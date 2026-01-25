Mustafa Keser: Cumhurbaşkanımızın vefası bizi mutlu etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mustafa Keser'den geçtiğimiz aylarda kötü haber gelmişti.

Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’e yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğu öğrenilmişti.

Sanatçı, prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından zorlu bir ameliyat geçirdi.

4,5 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Keser’in durumunun iyi olduğu, kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenilmişti.

EŞİNİ ÖNEMSEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Eşi de kanser tedavisi gören Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum." demişti.

HAYATININ DÖNÜM NOKTALARINDAN BAHSETTİ

A Para’da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Biz Bize’ programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Mustafa Keser oldu.

Keser, hayatının dönüm noktalarını izleyicilerle paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasında geçen bir konuşmadan da bahsetti.

"MECLİS AÇILIŞINDA ŞARKI SÖYLEYEN İLK SANATÇIYIM"

Keser, kanser hastası olan eşinin durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğunu ve yakından ilgilendiğini söyleyrrek şöyle dedi;

Meclis açılışında şarkı söyleyen ilk sanatçı olarak tarihe geçtik. Aramız iyidir Cumhurbaşkanımız ile, sever bizi. O kalabalıkta beni gördü. "Bir tane oku" dedi. Ben de okudum.

"EŞİMİ SORDU İLGİLENDİ"

Eşim üç senedir kanser tedavisi görüyor. Kendisi eşimi sordu. İlgilendi sağolsun. Doktorları seferber etti. Cumhurbaşkanımızın vefası bizi mutlu etti.