Mustafa Sarıgül, Ankara'daki viral olan Kızılay tabelasına asıldı

Ankara'daki akıma o isim de katıldı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gençlerle bir araya geldiği buluşmada, sosyal medyada son günlerde gündem olan 'Kızılay' tabelası akımında katıldı.

"SİZLERİ DE ERZİNCAN TABELASINA BEKLİYORUM"

Sarıgül, gençlere hitaben "Kızılay tamam da sizleri mutlaka can Erzincan tabelasına bekliyorum" diyerek memleketine davette bulundu.

Bu sırada viral olan tabelaya da asılan Sarıgül’ün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar Sarıgül'ü eleştirken bazıları ise komik buldu.

BELEDİYE DEFALARCA TEDBİR ALDI

Çankaya'da Kennedy Caddesi üzerinde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmak gençler arasında akım haline geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de zarar verilmemesi için tabelanın bulunduğu direğin arkasına barfiks demiri monte etti.

Ancak tabelaya asılarak fotoğraf çektirme akımı devam etti.

4 KEZ YENİLENDİ

Belediye tarafından 3'üncü kez yenilenen tabelaya kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip, yerinden söküldü.

Belediye ekipleri tabelayı 4'üncü kez yeniledi.