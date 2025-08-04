Mustafa Varank: Bildikleri tek iş bizim attığımız temelleri tekrar atmak

Türkiye'nin son çeyrek yüzyıldaki atılımı her alanda hissedildi.

Ulaşım da bu büyük atılımın en net şekilde hissedildiği alanlardan biri oldu.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Türkiye yeni bir eser daha kazandı.

Bursa’yı, Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu’na bağlayan Doğancı Tüneli trafiğe açıldı.

Zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp konforlu ve güvenli yolculuk sağlayan Doğancı Barajı geçişini 1,6 km kısaltarak seyahat süresini 15 dakikadan 3 dakikaya düşüren, zamandan 324 milyon TL, yakıttan 29 milyon TL tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu da yıllık bin 725 ton azaltacak proje memnuniyetle karşılandı.

TÜNELDEN İLK GEÇİŞ ANLARI

Bursalılar ve yolu o istikamete düşenler konforlu geçişlerini sürdürürken açılışa katılan AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kullandığı araçla tünelden ilk geçiş anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

"MÜTHİŞ BİR ESERE DAHA İMZA ATTINIZ"

Birlikte 'yolu teslim alma sürüşü' yapan iki isim, proje ile ilgili koyu bir muhabbete daldı.

Varank, "Sayın Bakanım, Bursa'mıza verdiğiniz değer için öncelikle teşekkür ediyoruz. Gerçekten müthiş bir esere daha imza attınız. Bu tüneli dağ bölgesi yıllardır bekliyor. Gerçekten onlar için çok kıymetli." dedi.

"YALAN SÖYLEMEYİ MEŞRU GÖRÜYORLAR"

Sohbet sırasında muhalefetin projeye ilişkin olumsuz açıklamalarını hatırlatan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün o açıklamanın üzerinden 1 ay geçti. Biz şimdi tünelin içinde gidiyoruz. Yalan söylemeyi meşru görüyorlar. Karalamayı meşru görüyorlar. Söyledikleri doğru mu yanlış mı bakmadan, sadece kendi taraftarlarını galeyana getirmek için, kandırmak için ifadeler kullanıyorlar.

"BİLDİKLERİ TEK İŞ ATTIĞIMIZ TEMELLERİ TEKRAR ATMAK"

Bursalı hemşehrilerimize bu yalanları söylememek lazım. Bildikleri tek iş bizim attığımız temelleri tekrar atmak. Birileri eleştirse de kötü sözler söylese de buradan geçen her bir vatandaşımız 'Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir iş yapmışlar' diyecektir."

"ONLAR KONUŞACAK, BİZ İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Varank'ın o sözlerine Uraloğlu ise, "Bu imalatlar da 1 ayda yapılamaz. O ilgili dediğiniz her kimse geldiğinde bunlar bitmek üzereydi. Onlar konuşacak biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle katıldı.

CHP İLE FLÖRT EDEN İYİ PARTİLİ VEKİLİN YALANLARI

Son dönemde adı CHP ile anılan, partisinden istifası beklenen İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaklaşık 1 ay önce partililerle tünel önüne gelerek basına açıklamalarda bulunmuş, "Tünelin halen daha devam eden inşaatı var. Elektrik sistemleri, havalandırma, yangın önlemleri hala yapılmamış. Ortada hala bir tünel yoktur." ifadelerini kullanmıştı.