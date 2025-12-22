Mustafa Varank'ın AK Parti ve CHP'nin teknoloji anlayış farkını anlattığı konuşma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününe AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, yaptığı konuşmasıyla damga vurdu.

Türkiye'nin teknolojide geldiği nokta ile CHP'nin içinde bulunduğu durumu kıyaslayan Varank, yanında uzay çalışmalarında kullanılan itki yakıtı ve bantla kürsüye çıktı.

"CHP VE AK PARTİ ARASINDAKİ FARKI İKİ ÜRÜNLE ANLATTI"

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında gizli toplantıların yapıldığı otellerde güvenlik kameralarına çekilen bantlara gönderme yapan Varank, "AK Parti ile CHP arasındaki fark bu." dedi.

"SİZE İTKİ SİSTEMİNDE KULLANILAN BİR YAKITI GETİRDİM"

Varank, şöyle konuştu:

"Medar-ı iftiharımız olan BAYKAR’ın kardeş şirketi Fergani, geliştirdiği yörünge transfer aracının hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başardı. Bu ne demek, biliyor musunuz? Hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülke, Türkiye oldu.

Ülkemiz, geliştirdiği daha maliyet etkin ve daha güvenli bu sistemle uzay yarışında artık rakiplerinden bir adım önde. Bu operasyonda kullanılan itki sistemleri yerli ve milli olarak Delta V tarafından geliştirildi. Bakınız ben size o itki sisteminde kullanılan hibrit yakıtı getirdim.

Elimde gördüğünüz şu yakıtla, 90 kilo ağırlığındaki faydalı yükü, yeryüzünden kilometrelerce irtifaya, uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilirsiniz. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın, küresel rekabetçiliğimizin bir ürünü.

"CHP'NİN TEKNOLOJİ ANLAYIŞINI GÖSTEREN ÜRÜN"

Tabii CHP’deki arkadaşlar, Sayın Engin Altay’ı ayrı tutuyorum, bu uzay işlerinden anlamazlar. Ama merak etmeyin, CHP’nin teknoloji anlayışını gösteren bir ürünü de bugün yanımda getirdim. Görmek ister misiniz?"

"İşte bu da CHP’nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının ürünü. Bant deyip geçmeyin, Ar-ge’sini, ür-ge’sini bizzat CHP’nin yaptığı bu ürün; her türlü yolsuzluğun, kirli ilişkinin, gömleğinize dökülen çorba görüntülerinin kaydedilmesinin önüne geçiyor.

"CHP'NİN ADALETTEN KAÇMAK İÇİN GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜN"

Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden partinin bir asır sonra, ülkemize hediyesi bu… İşte bizim uzayda rekabet için geliştirdiğimiz ürün, İşte CHP’nin adaletten kaçmak için geliştirdiği ürün…

Fark ortada değil mi? Evet, maalesef trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir belediye başkanı, sahibi olduğu şirketin genel müdürünü ve belediye bürokratlarını yanına alıp müteahhitlerle niye otellerde toplantı yapar?

Bir değil iki değil, defalarca aynı isimlerle otellerde neden buluşur? Gizli odalar tutuluyor, kameralar bantlanıyor, bavullarla jammer’lar taşınıyor. 'Bu nasıl iş?' diye sorunca da 'güvenlik için' diyorlar.

Bir şehrin belediye başkanı çıkıyor, müteahhitlerle otel köşelerinde buluşuyor. Sonra da bu toplantının, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olduğuna inanmamızı bekliyor. Siz herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsunuz? Kameraları karartabilirsiniz, ama feraset sahibi milletimizin gözüne asla perde çekemezsiniz."