Mustafa Varank'tan Sözcü'nün Togg'lu seçim manşetine tepki: Utanç vesikası Seçimlerde alınan yenilginin ardından depremzedelere ağır ithamlarda bulunan Sözcü gazetesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Varank "Şu manşeti atabilmek çok yanlış. Seçmeni suçlayarak hangi netice alabilirsiniz ki? Şu bir utanç vesikasıdır" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalif seçmenlerini öfkelendirdi..

Yenilginin ardından depremzedelere ağır ithamlarda bulunan Sözcü gazetesi, geçtiğimiz günlerde attığı manşetle Togg üzerinden vatandaşla alay etmeye kalkıştı.

Sözcü'ye tepki

Eleştirilen manşete tepki gösterenlerden isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu.

CNN Türk canlı yayınında depremzedelere yönelik yapılan bu hakaretleri anlayamadığını belirten Varank, Sözcü'nün manşetinin bir utanç vesikası olduğunu vurguladı:

"Şu manşeti atabilmek çok yanlış, Şu bir utanç vesikasıdır"

Gerçekten depremzede vatandaşlarımıza büyük hakaretler edildi. Sade vatandaş olarak anlayamıyorum. Deprem bölgesindeki vatandaş neden Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi, yaptığımız yardımlar size haram olsun. Şu manşeti atabilmek çok yanlış. Seçmeni suçlayarak hangi netice alabilirsiniz ki? Şu bir utanç vesikasıdır.

"Demek ki siz yaptığınız her işi seçim için yapıyormuşsunuz"

Muhalefetin en büyük sıkıntısı bu. Siyaset insanları ikna ederek yapılır. Karşınızdaki vatandaşı oturup konuşacaksınız ikna edeceksiniz. Onlar da size oy verecek. Bu seçimin aslında ne olduğunu gösteriyor. Demek ki kardeşim siz vatandaşlarınızı ikna edemiyorsunuz. Burada sorun vatandaşta değil oya talip olan tarafta. Burada hatayı kendinizde aramanız lazım. Demek ki siz yaptığınız her işi seçim için yapıyormuşsunuz. Siz yaptığınız deprem yardımlarını oralardan oy alabilmek için yapıyormuşsunuz.



Tekirdağ Belediyesi'nin yaptıkları. Otellerde kalan vatandaşlarımızı çıkarmak ne demek! Bunun insanlığa izah edilecek tarafı yok. Burada sorun muhalefetin inandırıcı olmaması. Birine benzeyerek, tiyatro oynayarak insanlardan oy alamazsınız. Siyaset samimiyet gerektiriyor. Siz vatandaşı kandırarak AK Parti'ye benzemeye çalışarak seçimde başarılı olmaya çalışıyorsunuz. İlk başarısızlıkta da eski kodlarınıza dönüyorsunuz.