Nagehan Alçı: Meclis'te Kürtçe konuşmak neden hala yasak

1 Ekim 2024'te başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, geçtiğimiz ay 30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silah bırakma safhasını başlatmasıyla yeni bir aşamaya geçildi.

Gözler şimdi Meclis'te ve yasal düzenlemelerde...

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Süreç devam ederken kimi isimlerden gelinen noktaya dair açıklamalar geliyor.

ALÇI'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Son dikkat çeken açıklama, gazeteci Nagehan Alçı'dan geldi.

'KÜRTÇE' KONUSUNA DEĞİNDİ

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmelerde 'Kürtçe' konusuna değindi.

"MECLİS'TE KÜRTÇE KONUŞMAK NEDEN HALA YASAK?"

Nagehan Alçı, "Madem toplumsal yüzleşmenin kapılarını açtık o halde Meclis Genel Kurulunda Kürtçe konuşmak neden hala yasak? Kürtçe siyasi propaganda serbest ama 90’ları hatırlatan Meclis tabusuna neden devam ediliyor?" ifadelerini kullandı.

"Bu uygulamalar bizatihi Kürt sorununun hala var olduğunu göstermiyor mu?" diyen Alçı, "Bir dilden, hem de kendi vatanımızda 20 milyondan fazla vatandaşımızın konuştuğu bir dilden korkmak ne ile açıklanabilir?" diye konuştu.

"KÜRTÇE İLE BARIŞMADAN KÜRTLERLE BARIŞILMAZ"

Bu süreçte TBMM'ye önemli görevler düştüğünü belirten Alçı, "Sayın Kurtulmuş geçen haftaki komisyon toplantısında maalesef Kürtçe konuşulmasına izin vermedi ama şu kıymetli cümleyi kurdu: 'Geçmiş acılar yeniden yaşansın istemiyoruz.' O halde geçmiş anti demokratik uygulamaları kaldırmakla işe başlamanız gerekmez mi?" dedi.

Alçı sözlerini, "Kürtçe ile barışmadan Kürtlerle barışılmaz." ifadeleriyle tamamladı.