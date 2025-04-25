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DHA

Narin Güran davası sürüyor.

Türkiye, Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünü merak ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün görülecek.

15 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

3'ü çocuk, 6'sı tutuklu 15 sanık hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca çalışmaları etkilemek için köyde yangın çıkardıklarının tespit edildiği vurgulandı. Bölgede görev yapan jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildiklerine dikkat çekildi.

15 sanık, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.