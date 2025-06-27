"NATO karargahı" iddiasına DMM'den yanıt geldi

Aydınlık gazetesinde, "NATO karargahından yönetilen Dezenformasyon Merkezi" başlığıyla yazı yayımlandı.

Yayımlanan yazı kısa sürede gündem olup, tartışma konusu oldu.

Söz konusu iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, DMM'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatleri doğrultusunda, ulusal güvenlik ve kamu düzeni aleyhine yürütülen dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele etme görevini icra ettiği vurgulandı.

SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI

İlgili kurumların NATO bünyesindeki staj programlarının ise Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirme amacını taşıdığı aktarıldı.

Söz konusu programları "devşirme" olarak nitelemenin iyi niyetten uzak, çarpıtıcı ve milli çıkarlara zarar veren bir yaklaşım olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"KAMUOYUNUN, ŞAİBELİ VE İDEOLOJİK SAİKLERLE YAPILAN YAYINLARA KARŞI DİKKATLİ OLMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

DMM'nin 'NATO karargahından yönetildiği' şeklindeki mesnetsiz ve gerçek dışı iddialar dezenformasyon ürünüdür. Kamuoyunun, kaynağı ve amacı belli olan kurumların açıklamalarına itibar etmesi, şaibeli ve ideolojik saiklerle yapılan yayınlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

"DMM OLARAK, DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİYİ VATANDAŞLARIMIZLA PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

DMM, her türlü dezenformasyonla mücadele ederken, özellikle milli güvenliğimizi ve uluslararası ilişkilerimizi hedef alan manipülatif içeriklere karşı kararlılıkla durmaktadır.



DMM olarak, doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmaya, kamuoyunu yanıltıcı her türlü bilgiye karşı bilgilendirmeye ve milli çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU

Aydınlık gazetesi, "NATO karargahından yönetilen Dezenformasyon Merkezi" başlığıyla haber yayınladı.

Haber kısa sürede sosyal medyada yayılarak tartışma konusu oldu.

Gelen tepkiler üzerine İletişim Başkanlığı, Aydınlık gazetesinin haberini Rusça yalanladı.



