NATO Liderler Zirvesi'nden aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Zirve, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenleniyor.

Zirveye 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katılıyor.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler zirvesinin 2. oturumunun yapılacağı salona giriş yaptı. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.

Programda resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

TRUMP İLE SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir süre sohbet etti.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Daha sonra başlayan liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler sürerken gerçekleşen zirvede mesajlarını verecek.

Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak.

Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak.