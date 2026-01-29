Mansur Yavaş: Ankara'da yağış yok, sorumlu ben miyim?

CHP ve su çilesi...

Bu iki kelime, son dönemde sıklıkla birlikte anılmaya başlandı.

SU SORUNU YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

CHP'li isimlerin yönettiği belediyelerde, uzun zamandır su sorunu yaşanmaya devam ediyor.

İl ve ilçe fark etmeksizin su kuyruklarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor.

SU KONUSUNA DEĞİNDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kocatepe Kültür Merkezi’nde Başkent Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen programda konuştu.

Yavaş, özellikle su yönetimi konusunda kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulduğunu söyledi.

"YÜZDE 1 SUYUMUZ VAR, BUNUN SORUMLUSU MANSUR YAVAŞ MI?"

"Yüzde 1 suyumuz var, yüzde 1 yağış yok. Bunun sorumlusu Mansur Yavaş mı?" diye soran Yavaş, iklim krizinin artık teorik bir tartışma olmaktan çıktığını, Ankara’nın bunu fiilen yaşadığını ifade etti.

Kar yağışının bile baraj seviyelerinde anlamlı bir artış yaratmadığını belirten Yavaş, "Şu andaki suyumuz yüzde 1,40. Bu kadar kar yağmasına rağmen tablo değişmedi. Zemin üstündeki su yüzde 30 seviyesine ulaşmadıkça bu sıkıntılar yaşanmaya devam edecek" dedi.

"ŞU ANDAKİ SUYUMUZ DA YÜZDE 1,40"

Mansur Yavaş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Şu andaki mevzuata göre depo yapmak zorunlu. Normal deposu olanlarda hiçbir sorun olmadı. Biz rakamları verdik, Devlet Su İşleri bilmiyor. '1 milyon 240 bin metreküp ihtiyacı var Ankara'nın' dedi. Biz 1 milyon 350 bin verdik. Fakat onlar bilmiyorlar, son yıllardaki nüfus artışı, depremden gelenler vesaire, bizim şu anda kullandığımız 1 milyon 400-1 milyon 420'yi falan bulmaya başladı. Biz yüzde 98 su verdik, yüzde 2 eksik var. Zaten yazın su varken de veremediğimiz yerler var, basınç nedeniyle de çıkmıyor üst katlara. Oraların da hatları bu yıl inşallah bağlanacak, su sorunu olmayacak.

"KAR YAĞMASINA RAĞMEN SU YOK"

Planlı su kesintisi yapılıyor. Ama evinde depo olanlar bunun ihtiyacını hissetmediler, bunu kabul etmek lazım. Siz şimdi açıklama yaptırmışsınız, '2050'ye kadar su problemini çözdük' diye. Peki, dönüp Devlet Su İşleri'ne 'Hani çözmüştünüz, ne oldu' diye sormayacak mısınız kimseye? Yüzde 1 suyumuz var, yüzde 1 yağış yok. Bunun sorumlusu Mansur Yavaş mı? İklim krizi var, yağmıyor. Şu andaki suyumuz da yüzde 1,40, bu kadar kar yağmasına rağmen. Ankara'da zemin üstündeki su yüzde 30 olmadığı sürece biz bunu yaşayacağız.

"BİR TANESİ BAHÇE SULAMAK İÇİN AYDA 34 TON SU KULLANIYOR"