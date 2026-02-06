Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını nasıl yaptıysak 500 bin konutu da yapacağız

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de düzenlenen anma programında 500 bin sosyal konutun tamamlanacağını belirtti.
- Deprem sonrası 12 bin 557 bağımsız bölümün açılışı yapıldı ve diğer yatırımlar hizmete sunuldu.
- Erdoğan, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek Osmaniyelilere müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye’min Gücüne Bak” temasıyla Osmaniye’de düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ile yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine iştirak etti. Programa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri de katıldı.
12 BİN 557 BAĞIMSIZ BÖLÜM HİZMETE AÇILDI
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası verilen sözlerin bir bir yerine getirildiğini belirterek konut, köy evi ve iş yerlerinden oluşan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışının yapıldığını duyurdu.
Erdoğan, ayrıca 67 bin 813 metrekarelik Millet Bahçesi ile birlikte kent genelinde tamamlanan diğer yatırımların da Osmaniyelilerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.
75 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Osmaniye’de hayata geçirilen projelerin büyüklüğüne dikkat çeken Erdoğan, şöyle dedi:
Toplam yatırım tutarı 74 milyar 961 milyon lirayı bulan 116 ayrı yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
"SOSYAL KONUTLARI DA BİTİRECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Osmaniyelilere yeni bir müjde de verdi:
“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye’ye 2 bin 990 konut tahsis ettik, sosyal konutların da deprem konutları gibi planlanan sürede inşallah sizlere teslim edeceğiz. Şundan emin olunuz, size ve milletimize asla hayal kırklığı yaşatmayacak, şahsımıza ve ittifakımıza olan teveccühünüzü asla boşa çıkartmayacağız."