Nevşin Mengü, Şişli'deki pisliğe isyan etti: Ortalık dışkıdan geçilmiyor

CHP ve çöp...

Bu iki kelime, son dönemde sıklıkla birlikte anılmaya başlandı.

ÇÖP SORUNU YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR

CHP'li isimlerin yönettiği belediyelerde yıllardır çöp sorunu yaşanmaya devam ediyor.

İl ve ilçe fark etmeksizin çöp dağlarının oluştuğu kentlerde vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istiyor.

CHP'NİN KALESİNDE ÇÖP ESARETİ

Çöp sorununun en yoğun yaşandığı ilçelerden birisi ise İstanbul'un göbeğindeki Şişli ilçesi.

Şişli ilçesi uzun zamandır CHP'nin kalesi olarak bilinmekte.

Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından yerine kayyum atandı.

MENGÜ İSYAN ETTİ

Ancak Şişli'de çöp görüntüsü bu saatten sonra da değişmedi.

Bu duruma, muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Nevşin Mengü de isyan etti.

"DURUM BİR FELAKET"

Sosyal medya hesabı üzerinden Nişantaşı'ndaki çöpleri paylaşan Mengü, "Türkiye'nin en pahalı mahallelerinden Nişantaşı'nda durum bir felaket." ifadelerini kullandı.

Mengü, "Sokaklar çöp ve pislik dolu, malum Belediye Başkanı cezaevinde, yerinde kayyum var. Kayyum da işi iyice boşlamış görünüyor." sözlerini kullandı.

"YOLLAR TOZ VE PİSLİK İÇİNDE"

Nevşin Mengü, Nişantaşı'ndaki son durumu aktarırken şu ifadeleri kullandı:

Mahallede zaten çok sayıda kafe ve restoran var. Bu mekanların ürettiği çöp çok. Kentsel dönüşüm var. Ki çoğu muhtemelen lüzumsuz. Eski aile müteahhidi apartmanları yıkılıyor, yerine ne idüğü belirsiz apartmanlar dikiliyor. İnşaat pisliğini denetleyen yok. Mahalle koca bir şantiye gibi. Yollar toz ve pislik içinde.

"ORTALIK ORTAnÇAĞ FRANSA'SI GİBİ DIŞKIDAN GEÇİLMİYOR"