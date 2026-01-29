Nicki Minaj, Donald Trump'ın basın toplantısına katıldı: Bir numaralı hayranıyım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nicki Minaj, ABD Hazine Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Trump Hesabı Zirvesi'ne konuk olarak katıldı.

Minaj, çocuklar için oluşturulan; ebeveynlerin, vasilerin, işverenlerin ve diğer bağışçıların katkıda bulunabileceği, vergi avantajlı yeni bir bireysel emeklilik hesabı türü olan 'Trump hesabı'nın tanıtıldığı etkinlikte konuştu.

"TRUMP'IN BİR NUMARALI HAYRANIYIM"

Trump ile el ele tutuştukları anlar dikkat çeken Minaj, "Ben onun bir numaralı hayranıyım." dedi.

Burada konuşan Minaj, Trump'ın arkasında büyük bir güç olduğunu belirterek, "Tanrı onu korusun." sözleriyle dua etti.

"İNSANLARIN NEFRETİ BENİ HİÇ ETKİLEMİYOR"

Minaj, ayrıca şu sözleri kullandı:

Ne diyeceğimi bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim: Muhtemelen başkanın bir numaralı hayranıyım ve bu değişmeyecek.



İnsanların söyledikleri ya da nefretleri beni hiç etkilemiyor. Aksine, onu daha fazla desteklemem için beni motive ediyor. Ve bu, hepimizi onu daha fazla desteklemeye itecek.



Onu zorbalığa maruz bırakmalarına izin vermeyeceğiz; karalama kampanyaları işe yaramayacak, tamam mı? Onun arkasında büyük bir güç var ve Tanrı onu koruyor. Amin.

DESTEKLEDİĞİNİ DAHA ÖNCE DE BELİRTMİŞTİ

Nicki Minaj, daha önce aralık ayında katıldığı Turning Point Usa'in AmericaFest etkinliğinde de Trump'a olan desteğini dile getirmişti.