Nijerya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Türkiye ziyareti kapsamında ilk adresi Ankara oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninde ve selamlama sırasında sıcak görüntüler yaşandı.

Tinubu'nun Türkiye ziyareti kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ZİYARETTEN BEKLENTİLER

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tinubu'nun ziyareti kapsamında Nijerya ile Türkiye arasında güvenlik, eğitim, sosyal kalkınma, inovasyon ve havacılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği imkanları ele alınacak.

Ziyaret süresince her iki ülke arasında finans, iletişim, ticaret ve yatırım alanlarında stratejik siyasi ve diplomatik görüşmeler yapılması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılacak toplantılar ile bilimsel araştırma, enerji, teknik iş birliği, medya ve iletişim, askeri iş birliği ve protokol gibi alanlarda mutabakat zabıtlarının imzalanması planlanıyor.