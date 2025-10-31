Nikos Dendias: Türk ordusunun 1 milyon İHA'sı var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Komşunun tek gündemi Türkiye...

Yunanistan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımları yakından takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNİ KONUŞTU

Yunan Savunma Bakanı Dendias, 4. Naftemporiki Ekonomi Konferansı'nda Michalis Psilos'a röportaj verdi.

"1 MİLYON İHA'LARI VAR"

Türkiye'nin insansız hava araçları sektöründe 'muazzam büyümesine' dikkati çeken Psilos, "Türkiye şu anda bir drone üretim fabrikası haline geldi ve yanılmıyorsam dünyadaki drone ihracatının yüzde 60'ı Türkiye'den geliyor" dedi.

Psilos'ın açıklamalarına cevap veren Bakan Dendias, "Elimizdeki bilgilere göre Türkiye şu anda 1 milyonun üzerinde insansız hava aracına sahip" diye konuştu.

"SAYI ETKİLEYİCİ"

Dendias ayrıca, "Sayı etkileyici. Ve eğer birileri neler olabileceğini anlamak istiyorsa, Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'da neler yaşandığını görmesi yeterli. Bir savaşın nasıl kaybedilebileceğini, hatta ateş bile edemeden anlayabilir" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin sahip olduğu gelişmiş sistemlerle başa çıkmaya çalıştıklarını itiraf eden Dendias, "Türkiye, çeşitli ülkelere çok sayıda Bayraktar İHA satmayı başardı" diye konuştu.

"BAYRAKTAR'A KARŞI KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dendias, Türkiye'nin gelişmiş sistemleri karşısında Yunanistan'ın bir cevabı olduğunu belirtti.

"Bizde, Yunanistan'da Kentavros var" diyen Dendias, sistemin kabiliyetleri konusunda, "Kentavros özellikle 'Bayraktar' için geliştirilmiş en gelişmiş anti-drone sistemidir" ifadelerini kullandı.