Sosyal medya yayıncısının çirkin mezhep saldırısı: Sünnilere sinkaflı küfürler

Ramazan ayının huzurlu geçmesi en alışılmış temennilerden biridir.

Fakat her Ramazan öncesi provokatörler, kendilerine biçilmiş rolü oynamak için sıraya giriyor.

Bu kez dini değerleri aşağılama, belli bir mezhebi hedef gösterme ve hakaret etme sırasında birinciliği, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya fenomeni kaptı.

SÜNNİLERE SİNKAFLI KÜFÜRLER

Bir arkadaşı ile canlı yayın açan Demir, Sünniler hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandı.

Sinkaflı küfürleri sarf etmekten geri durmayan saldırgan fenomen, "Sünnilerin anasını s... Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Hepsinin anasını s... Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünnilerden. Bebeğinden yaşlısına hepsinin anasını s..." dedi.

ÖZÜR VİDEOSU PAYLAŞTI

Büyük infiale neden olan bu çirkin ifadeler, sosyal medyada gündem oldu. Çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında korkan saldırgan, hemen bir özür videosu paylaştı.

Yayın sırasında alkolün etkisi altında olduğunu söyleyen fenomen, sözleri için özür diledi.

GÖZALTI TALİMATI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu” ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-elkoyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." dendi.