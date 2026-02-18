Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus kaybı konusunda teyakkuz halindeyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya’ya günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yurda döndü.

Erdoğan, her yurt dışı gezisinden sonra olduğu gibi dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dış politikadan ekonomiye birçok konu başlığında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus ve aile konusuna da değindi.

DIŞ DÜNYADA NÜFUS POLİTİKALARI

Türkiye'nin bu konuda teyakkuz halinde olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Aile meselesi satır aralarına sıkıştırılacak kadar basit bir mesele değil. Bizim aile meselesini özellikle bu yılın önemli bir başlığı olarak öne çıkartmamızın sebebi bu. Hamdolsun şu anda bizim yakaladığımız seviye, Rusya'nın yeni yakaladığı seviye.

Rusya şu anda bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Nüfusun artış hızının korunması ve aile yapısının muhafazası için çalışmalar yapıyorlar. Onlar da nüfus artışını teşvik eden politikalar geliştiriyorlar. Aynı şekilde Suudi Arabistan ciddi adımlar atıyor.

"CİDDİ MANADA NÜFUS KAYBIMIZ VAR"

Biz de bu konuda çok önemli bir yerdeyiz. Ama biz düşüyoruz. Ciddi manada nüfus kaybımız var. Bizim medeniyetimizde aile, toplumun çekirdeği ve bu çekirdeği bizim asla kaybetmememiz lazım.

Buna yönelik olarak veriler, özellikle de alarm durumuna geçmemiz gerektiğini gösteriyor.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Hem nüfusun hem aile yapısının korunması için iktidar olarak teyakkuz halindeyiz. Bunu koruyacağız. Bu planlamayı korumak için de atacağımız çok çok ciddi adımlar var. Bundan taviz veremeyiz. Tam aksine bunu toparlamamız şart."