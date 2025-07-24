Numan Kurtulmuş, Özgür Özel'i ziyaret etti

Terörsüz Türkiye sürecinde, 30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından yeni bir aşamaya geçildi.

Terörsüz Türkiye kapsamında geçilen yeni aşamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, siyasi parti turları gerçekleştiriyor.

Numan Kurtulmuş ve İbrahim Kalın'ın siyasi parti turlarının ardından Terörsüz Türkiye sürecinin yol haritası yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

NUMAN KURTULMUŞ, ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Meclis'teki Terörsüz Türkiye hareketliliği kapsamda son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmesi bekleniyordu.

Son dakika gelişmesinde Numan Kurtulmuş'un, Özgür Özel'i TBMM'deki CHP Grubu'nda ziyaret ettiği öğrenildi.

Özgür Özel ve kurmayları, Numan Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

Görüşmenin ana gündemi 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' olacak.

KURTULMUŞ'UN CUMA GÜNÜ AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un, bu noktada perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretinin ardından, cuma günü kameraların karşısına geçerek komisyonla ilgili süreci başlatması bekleniyor.

Komisyonun, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısı üzerinde çalışması planlanıyor.

Komisyon ayrıca, suça karışmamış terör örgütü mensuplarının topluma entegrasyonu açısından yürütülecek çalışmaları ve kriterleri de belirleyecek.

MİT'in gözetiminde yürütülen süreçte, "Fesh etme/izleme/doğrulama" yöntemi ana formül olarak ortaya konulmuş durumda.

IRA MODELİ GÜNDEMDE

Öte yandan, kurmaylar, terör suçlularının topluma kazandırılmasında İngiltere ve İspanya modellerini de inceliyor.

Yapılacak yasal düzenlemeler için özellikle, IRA modeli üzerinde yoğunluklu olarak çalışılıyor.

Komisyonun tüm bu konuları ayrıntılı olarak ele alması bekleniyor.