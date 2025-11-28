Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaştık

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sabah saatlerinde Adana’ya gelerek Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) 2025-2026 yılı Akademik Yıl Açılışı törenine katıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, AK Parti ve MHP Adana milletvekilleri ile çok sayıda akademisyen ve öğrencinin hazır bulunduğu törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

"EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİ TAHKİM EDEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili, şunları söyledi:

100 yılı aştığımız Cumhuriyet'imizin maalesef 50 yılında ayaklarımıza bir pranga gibi vurulan bu ülkenin ileriye gitmesini, bu ülkenin insanlarının birlik beraberlik içerisinde dünyanın en güçlü milletini teşkil etmesini önleyen terör belasını artık geride bırakıyoruz.



Türkiye'de emperyal projelerin bir şekilde kendi maşaları olarak kullandıkları emperyal projelerin bölünme ve parçalama siyasetlerinin bir unsuru, bir vekalet unsuru olarak gördükleri terör meselesini Türkiye olarak bir daha asla canlanmamak üzere tarihe gönderiyor, geride bırakıyoruz.



Bunun için asırlardır birlikte beraber yaşamış aralarında şimdiye kadar hiçbir husumet, hiçbir kavga, hiçbir çatışma olmamış olan Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda yaşayan bütün etnik ve mezhebi farklılıklar içerisindeki 86 milyon yurttaşımızın arasında ezeli ve ebedi kardeşliğimizi yeniden tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz.

"SONA YAKLAŞTIK"

Sultan Alparslan, Anadolu topraklarını fethederken yanındaki en büyük yardımcıları bildiğiniz gibi Anadolu’da yerleşik bulunan Kürt unsurlarıydı. Türkler ve Kürtler birlikte Anadolu’yu bir İslam yurdu yaparak 1071’den bu yana bu toprakları aziz milletimizin merkezi haline getirdiler.



Yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı öncesinde Çanakkale’de Birinci Dünya Harbi sırasında 10’dan fazla cephede Türkler ve Kürtler aynı siperlerde savaştılar, mücadele ettiler, şehit oldular. Hepimizin ortak vatanı, hepimizin medeniyetinin ortak paydası olan yer bu topraklardır.



Şimdi bu topraklarda devam edecek kardeşliğimizi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştiriyor, sonuç almak için artık sona yaklaştığımızı ifade ediyorum. Bundan sonra bu memlekette bir tek kişinin dahi terör örgütlerine kaptırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

"TÜRKİYE KAZANACAK"

Türkiye'de artık terörün hiç konuşulmadığı bir döneme girileceğini belirten Kurtulmuş şöyle devam etti:

50 yıldır bu ülkenin büyük bir pranga gibi ayaklarına bağlanan terörü bir kenara koyacağız. Bu ülke insanlarının arasında ezeli olarak var olan kardeşliği, dostluğu ebedi hale getirecek çalışmaları gerçekleştireceğiz. Anadolu toprakları Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve bu topraklarda bulunan bütün unsurların birlikte kazandığı ve yurt yaptığı bir bölgedir.



Başından beri söylüyoruz; ya emperyalistler kazanacak, ya biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Terör örgütü bütünüyle silahlarını bırakıp, tamamıyla kendisini tasfiye etmesiyle birlikte bunun tespit ve tesiriyle birlikte Türkiye'de artık terörün hiç konuşulmadığı bir döneme gireceğiz.

"ŞEHİTLERİMİZİN RUHUNU RENCİDE EDECEK HİÇBİR ŞEY OLMAYACAKTIR"