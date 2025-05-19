Numan Kurtulmuş'tan 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurdun farklı noktalarında coşkuyla kutlanmaya devam ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bu güne özel paylaşım geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı istiklal meşalesinin Anadolu'nun ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu aydınlattığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"GENÇLİĞİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILA TÜRKİYE MÜHRÜNÜ VURACAK EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR"

O gün ortaya konan cesaret ve kararlılık milletimizin kaderini değiştiren tarihi bir adım olmuştur. Biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin temellerini atan bu adım, taşıdığı olağanüstü anlamlarla bugün en çok da gençlerimizin zihninde, yüreğinde ve hedeflerinde tecessüm etmektedir. Vatanına ve bu toprakların değerlerine sıkıca bağlı, geçmişten aldığı ilhamla ülkemizin aydınlık geleceğine inanan gençliğimiz, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü vuracak en kıymetli hazinemizdir. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gururumuz gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha ifade ediyorum.