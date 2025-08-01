Numan Kurtulmuş'tan parti liderlerine komisyon teşekkürü

Adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye...

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun üyeleri belli olduktan sonra TBMM'de yapılacak toplantının da tarihi belli oldu.

5 AĞUSTOS'TA TOPLANACAKLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de, Meclis Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti.

İyi Parti’nin üye vermediği komisyon, Meclis Başkanı Kurtulmuş haricinde 48 milletvekiliyle toplanacak.

Komisyonun ilk toplantısında çalışma usül ve esaslarının belirlenmesi, adını netleştirmesi ve nitelikli çoğunlukla ilgili karar alması bekleniyor.

TOPLANTILAR BASINA KAPALI

Basına kapalı gerçekleşecek toplantıların ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

KURTULMUŞ'TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonla ilgili olarak bugün parti liderlerini aradı.

Kurtulmuş, liderlere komisyon sürecine desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Görüşmeye ilişkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulacak komisyona üye vermeleri ve sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a vicahen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Tuncer Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Sayın Bülent Kaya’yı da telefonla arayarak teşekkürlerini ifade etti.