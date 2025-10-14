İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a 3 yıl hapis talebi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından yerine başkanvekili olarak Nuri Aslan seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüphelinin tutuklanmasının ardından adliyeye giden Aslan, olay çıkarmıştı.
“YAKARIM ORTALIĞI” ÇIKIŞIYLA KRİZ TIRMANDI
Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, sert ifadeler kullanarak tepki göstermişti.
“Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” şeklindeki sözlerinin ardından Aslan’ın geçişine izin verilmişti.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Aslan'ın bu sözlerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.
6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Nuri Aslan hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.