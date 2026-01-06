Öğretmenler maaş zamlarını beğenmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyonu 5 Ocak'ta açıklandı.

Böylelikle temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları belli oldu.

Kamu çalışanlarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026 Ocak zamlı maaşları için 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Memurlara yansıyacak 6 aylık artışı da yüzde 18,6 oldu.

Böylece en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL'den 61 bin 890 liraya çıktı.

ÖĞRETMEN MAAŞI 72 BİN TL'YE ÇIKTI

Bu kapsamda öğretmen maaşları da zamlandı. Öğretmenlerin maaşları 61 bin 146 TL'den 72 bin 525 TL'ye çıktı.

Bu zam öğretmenleri memnun etmedi.

ZAMMI BEĞENMEDİLER

Türkiye'de çalışma saatleri ve uzun tatilleri nedeniyle ücretleri bakımından en çok tartışma konusu olan öğretmenlerin maaş zammını beğenmemesi dikkat çekti.

VAİZ MAAŞIYLA KIYASLADILAR

Öğretmenler, kendi maaşları ile son zamla birlikte 63 bin 916 TL'den 75 bin 810 TL'ye çıkan vaiz maaşlarını kıyasladı.

Ücretlerinin vaiz maaşlarından bile düşük kaldığını belirten öğretmenlerin bu tepkileri, sosyal medyada gündem oldu.