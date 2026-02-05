Okullarda 6 Şubat anması: Saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye tarihinin en acı olaylarından birini anıyor.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

Bu kapsamda birçok anlamlı etkinlik düzenleniyor.

Asrın felaketi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu" konulu yazı illere gönderildi.

Milli birlik, beraberlik ve kardeşliği esas alan, insan odaklı köklü tarihi birikimin, milletin afetler ve olağanüstü durumlar karşısında dayanışma, fedakarlık ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağladığı aktarılan yazıda, milletin, tarih boyunca yaşadığı zorluklar karşısında devlet-millet kaynaşmasını güçlendiren bir irade ortaya koyarak birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışını toplumsal direncin temel unsuru olarak muhafaza ettiği belirtildi.

Bu anlayış doğrultusunda devletin, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiği ifade edilen yazıda, "asrın birlikteliği" anlayışı ile barınma, sağlık ve sosyal destek hizmetleri, eğitim ve altyapının yeniden tesis edilmesinden kalıcı yerleşim alanlarının oluşturulmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerekli tedbirler alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlandığı vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi: