Okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Türkiye, üç yıl önce 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Toplam 120 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

53 BİNİ AŞKIN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Afet sonrası ilan edilen 7 günlük milli yas ve OHAL süreciyle birlikte, devletin tüm imkanları seferber edildi.

Asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

OKULLARDA SAYGI DURUŞU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yılı okullarda da unutulmadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konulu yazı gönderildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Yazı doğrultusunda tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar saygı duruşuyla anıldı.

Öğrenciler, ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

"BİR ÖMÜR BOYU UNUTULMAYAN BİR İZ OLDU"

Depreme Malatya'da yakalanan fen bilgisi öğretmeni Semra Demirhan Yıldız, Ankara'da Mamak Şehitlik Ortaokulu'nda düzenlenen törende, kaybedilenleri unutmamak, onların hatırasını yaşatmak ve bu büyük acıdan dersler çıkarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirerek, öğrencileri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Yıldız, saygı duruşunun ardından acının yüreklerdeki yerini koruduğunu ifade ederek, "Geride kalanların sabrı, kaybettiklerimizin hatırası ise bizlere emanettir. Ben de bu depremi Malatya'da yaşamış biri olarak yaşananların sadece bir gün değil, bir ömür unutulmayan bir iz olduğunu çok iyi biliyorum." dedi.

Ankara İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile görev yaptığı okulda yanında olan herkese teşekkür eden Yıldız, "Rabb'im hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yakınlarını kaybedenlere ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yüce Rabb'im ülkemizi ve milletimizi bir daha böyle acılarla, böyle afetlerle sınamasın." ifadelerini kullandı.

"TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlkokulu öğrencileri de her okulda olduğu gibi ders öncesi okul bahçesinde toplandı.

Okul Müdürü Mustafa Doğan, yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını belirterek, "Yaşanan felaketler bize deprem hakkında tedbir almamız gerektiğini söylüyor. Bu felaketlerin tekrar yaşanmaması için bütün tedbirleri alacağız." dedi.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenler saygı duruşunda bulundu.

"UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Kırklareli ve Tekirdağ'daki tüm okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler, ilk ders başlamadan önce okul bahçesinde sıraya girdi.

Okul Müdürü Hidayet As, programda yaptığı konuşmada, 3 yıl önce yaşanan asrın felaketini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

"SARSILMAZ KARDEŞLİĞİMİZİ VE MİLLET OLMA İRADEMİZİ HATIRLIYORUZ"

Tüm zorlukların devlet ve milletin gücüyle aşıldığını ifade eden As, "Bizler bugün burada sadece bir doğal afeti anmıyoruz. Aynı zamanda o karanlık günleri aydınlatan 'asrın birlikteliğini', sarsılmaz kardeşliğimizi ve millet olma irademizi hatırlıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Gül Donmaz da, 3 yıl önce depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları için çok üzüldüğünü belirterek, "Onlar artık aramızda yok. Biz onları unutmayacağız. Bugün deprem şehitlerimizi anıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEPREM ŞEHİTLERİNİ ANDILAR

Tekirdağ'daki Süleymanpaşa İlkokulu'nda da anma töreni düzenlendi.

Törende öğrenciler ve öğretmenler, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, deprem şehitlerini saygıyla andıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Defne Aydoğdu da depremde çok sayıda can kaybı yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını dile getirdi.