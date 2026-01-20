Ömer Bolat, KKTC’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti Lefkoşa'da kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Lefkoşa'da Bolat ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da yer aldı.

Görüşmede Bolat'a, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal ve Strateji Bütçe Başkanı Adil Yıldırım eşlik etti.

ERHÜMAN TEŞEKKÜR ETTİ

Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Bolat ve beraberindeki heyetin ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti.

Bolat ise KKTC’nin ekonomisinin güçlenmesi, yurtdışına açılması ve dünya ile entegre olmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK İSTİŞARELERDE BULUNDUK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkıyla aramızdaki gönül bağını, ticari ve ekonomik başarılarla daha da perçinlemeyi; en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretimiz kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman tarafından kabul edildim. Sayın Erhürman ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; gönül birliğimizin yanı sıra, ekonomik ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi artıracak adımları ele aldık; kardeşliğimizi ve ticari ortaklıklarımızı daha da güçlendirecek istişarelerde bulunduk.

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu istişareler; yalnızca bir devlet ziyareti değil, aynı zamanda ortak kader birliğimizin ve kalkınma vizyonumuzun somut birer nişanesidir. Nazik kabulleri ve yakın ilgileri için değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı ve kalkınması için, ortak projelerimizle her zaman yan yana, omuz omuzayız” ifadelerini kullandı.