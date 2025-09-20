Ömer Bolat: Savunma sanayisinde yılda 20 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TEKNOFEST İstanbul’da standları gezdi.

"ÇOCUKLAR, GENÇLER VE AİLELERİN İLGİSİ YOĞUN"

Bolat, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST’in kurucusu T3 Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve tüm çalışmaların mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini ifade etti.

Ardından stantları gezmeye devam eden Bolat, alanda her kesimden ziyaretçinin bulunduğunu ve büyük bir coşku yaşandığını belirterek, “Çocuklar, gençler ve ailelerin ilgisi yoğun, gerçekten muhteşem bir gurur tablosu var. Halkımız Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak için buraya geliyor.” dedi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yurtdışı temaslarında, mevkidaşları ve yabancı heyetlerle yaptıkları görüşmelerde Türk sanayisinin teknolojideki ve savunma sanayisindeki başarılarına sıkça dikkat çekildiğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"YILDA 20 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM" VURGUSU

Türk ürünlerinin kalitesine çok büyük ilgi ve itibar olduğunu kaydeden Bolat, şöyle devam etti:

Savunma sanayisi 2002'den bu yana çok önemli ilerlemeler kaydetti. 90 bin kişi savunma sanayisinde çalışıyor ve yılda 20 milyar dolarlık üretim yapılıyor. Geçen yıl 7,2 milyar dolar olan sektörün ihracatı, bu yıl inşallah en az 8 milyar dolara yükselecek.



Savunma sanayisinin yanında havacılık, uydu sanayi, oralarda da çok büyük gelişmeler var. Yazılım sanayinde büyük gelişme var ve geçen yıl 5 milyar dolar ihracat yaptık, bu yıl inşallah 5,5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz.

ÇALIŞMALARIN ÇOK DAHA ÜST SIRALARA TAŞINMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Siyasi istikrar, ekonomik istikrar, ekonomik reformlar ve halkın, yine müteşebbislerin ekonomideki başarılarına dikkati çeken Bolat, "Gençlerimizin teknolojiye yönelmesi, onların projeleriyle teknolojik devrime katkıda bulunmaları, hükümetimizin onların önünü açması, Sanayi Bakanlığının ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bütün bu çalışmaları ve özel sektör çalışmalarıyla bugünlere ulaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu çalışmaların çok daha üst sıralara taşınması gerektiğini vurgulayan Bolat, halkın bu coşkuyu yaşamasının büyük önem taşıdığını ve TEKNOFEST’e umutla baktıklarını kaydetti.