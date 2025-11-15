Ömer Çelik: Adıyaman'da vatandaşlarımıza yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Deprem bölgesinde 350 bininci konutun yapımı tamamlandı...

Bugün "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla Adıyaman'da konut teslim töreni gerçekleştirilecek.

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU

Adıyaman'da düzenlenecek konut teslim törenine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım daha gelmişti.

"11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu." ifadeleriyle sözlerine başlayan Bakan Kurum, "Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil." ifadelerini kullanmıştı.

"MİLLETİMİZ TEK YÜREK"

Bu kapsamda bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sarsılsa da asla yıkılmayacağını belirterek, "Milletimiz tek yürek, devletimiz güçlüdür. Ülkemiz yuvamızdır." ifadelerine yer verdi.

"VATANDAŞLARIMIZA YENİ YUVALARININ ANAHTARLARINI TESLİM EDİYORUZ"

Memleket aşkıyla deprem bölgesinde 350 bininci konutun tamamlandığını kaydeden Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün Adıyaman'da vatandaşlarımıza yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

350 BİNİNCİ KONUTA ÖZEL VİDEO HAZIRLANDI

Çelik'in "memleket aşkıyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konuta özel hazırlanan bir video da yer aldı.

"350 bin yuvada kalpleri saran 350 bin heyecan" ifadeleriyle başlayan videoda, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar yer buldu.