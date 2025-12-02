Ömer Çelik: Suriye'nin küçük terör devletçikleriyle parçalanması tehdit oluşturur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. SDG içindeki bazı unsurların silah bırakmaya karşı söylem ürettiğini dile getiren Çelik, koalisyon yapısı nedeniyle Türkiye’nin tek taraflı karar veremeyeceğini belirtti.

Bölgede karmaşık ilişkiler, vekalet savaşları ve çeşitli projelerin devrede olduğunu söyleyen Çelik, Suriye bölümünde sıkça gündeme gelen "10 Mart anlaşması"na da değindi.

Çelik, "Bu anlaşmayı uygulayın denildiğinde karşı argümanlar çıkıyor. Suriye Kürtlerini emperyalizmin lejyoneri yapmayı kazanım olarak düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

“7. MADDE SDG’NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLMAKTAN ÇIKTIĞININ İSPATIDIR”

10 Mart anlaşmasının en kritik bölümüne dikkat çeken Çelik, "7. madde, bölünmeye yönelik çağrıların ve nefret söyleminin reddedilmesini içeriyor. Son toplantılarında ‘Biz Türkiye için tehdit teşkil etmiyoruz’ dediler.

İran ile yöntem, Suriye ile yöntem ayrıdır. Bu anlaşmanın uygulanması SDG'nin terör örgütü olmaktan çıktığının ispatıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"KÜÇÜK TERÖR DEVLETCİKLERİ BÖLGEYİ PARÇALAR"

Terörün olmadığı bir bölgenin herkes için refah getireceğini vurgulayan Çelik, Türkiye’nin yıllardır savunduğu tezlerin doğruluğunun yeniden ispatlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: