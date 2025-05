Ömer Çelik canlı yayında soruları yanıtladı: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası olmuştur

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefine nasıl ilerlendiğine ilişkin değerlendirme yaptı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında ortaya koyduğu ifadelerde olduğu gibi terörsüz Türkiye'nin bin devlet politikası olarak kabul edildiğini belirtti.

Ömer Çelik sorulan bir soru üzerine de kendi gençliğinde yaşadığı bir anıyı aktardı.

"TERÖRÜN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMASI ÖNCE DE KONUŞULDU"

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

Devletin yumuşak güç unsurlarının devreye sokulması her zaman gündem olmuş. Bazen bu meselenin en ana iki fay hattı dış siyasetin uygun olduğu zamanlarda iç siyaset uygun olmamış. Vesayet kavgaları, siyasetin kırılgan zeminde hareket etme durumunda kalması söz konusu olmuş. Demokrasiyi yok etmek isteyenlerin attıkları adımlarla terör örgütünün adımları arasında paslaşmayı görebilirsiniz. Bu konuda doğru tespitler de var komplo teorileri de var.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'KİMSE DEVLET İÇİNDE DEVLET DEĞİLDİR' DEMİŞTİ"

"BUGÜN SİYASET KONSOLİDE HALİNDE"

Şöyle bir şey kullanırdı vesayet odakları 'Bu mesele siyaset üstü' veya 'Bu mesele siyaset dışı meselesidir' derlerdi. Hükümete de bunun dışında kalmış meseleleri söylerlerdi. Demokrasiyi zehirlemeye çalışan bu konuyu iki konuyu çok duymuştum; biri Kürt meselesi diğeri Kıbrıs meselesi. Hatta buna ek olarak Irak'taki Türkmen politikası. Siyaset üstü ve siyaset dışı şeklinde kodlanan siyasi batılın ortadan kaldırılmasıdır. Bazı meseleler yüksek siyaset bazıları gündelik siyaset olabilir ama her şey siyasetin içindedir.

"BURADA BİRDEN ÇOK SABOTAJ ALANI VAR"

AK Parti bu meseleye mesafeliydi denmesini çürüten bir şey var. Yumuşak unsurların kullanılması konusu zaten AK Parti'nin parçası. Zamanlaması, dili, ritmi ile ilgili tecrübemiz var. Bu meseleyi hangi uluslararası odakların ne zaman ne şekilde müdahale edebileceğini. Karşımızdaki yapının bunu nasıl başka yerlere çekebileceğini görüyoruz. Bu mesele her zaman hassasiyetle durduğumuz, Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli de ifade ediyor; siyasi sabotaja açık bir mesele. Hassas davranmak lazım. Burada birden çok sabotaj alanı var. Bir tanesi dille ilgili.

"BİRTAKIM GÜÇLERİN DEVREYE GİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Pek çok legal ya da illegal yapılar. Bazı devletler doğrudan ya da vekil güçleri vasıtasıyla bu süreçleri sabote etmek isterler. Bir kişiyi yakaladık. DEAŞ'ın ortaya çıktığı zamanlarda. Bu kişi 3-5 yıl PKK terör örgütünde bulunmuş sonra DEAŞ'a geçmiş. Aynı zamanda bir Avrupa devletinin istihbarat örgütü tarafından yönetiliyor. Bu da Türkiye'nin sadece iç cephesinin güçlendirilmesi açısından değil bölgede ilham olması bakımından oluşturacağı bir ritmdir, performanstır. Bunu istemeyen birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz. Ortadoğu'nun kendine has dinamikleri var. Türkiye ile son yıllarda doğrudan karşı karşıya gelemeyenlerin bu tip unsurları kullandığı biliyoruz.

"BİR ARKADAŞIMIZ KÜRT OLDUĞU İÇİN OTOBÜSTEN İNDİRİLMİŞTİ"

Ömer Çelik, konuyla ilgili kendi deneyimleri sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

"TARİHİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİR TANESİ, 2005'TE CUMHURBAŞKANIMIZIN DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMADIR"

Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AHLAT'TAKİ KONUŞMASIYLA ÇERÇEVE ÇİZİLDİ ASLINDA"

Cumhurbaşkanımızın ilk olarak Ahlat'taki konuşmasıyla gündeme geldi. Orada çerçeve çizildi aslında. Dünyanın içinden geçtiği süreç uluslararası sistemin dikişlerinin çözüldüğü süreç. Artık istikrarlı bir yapıyı işaret etmiyor. 4-5 ayda hiç duymayacağımız şeyler duyduk. Demokratik ülkeler başka ülkelerin topraklarını doğrudan istiyor, açıktan pazarlıklar yapılıyor vs. Bunu 10 yıl önce hiç kimse tahmin edemezdi. Buna en yüksek itiraz, bu gücün kullanılmasını ifade eden ABD'nin realistlerinden geliyor.

"İÇ CEPHENİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KUVVETLENDİRİLMESİ LAZIM"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI OLMUŞTUR"

"TÜRKİYE'YE SİLAH ÇEKİLMESİ HALİNDE OPERASYON YAPILIR"

"GEÇMİŞİ YARGILAMAK KOLAY"

"SİLAH BIRAKMA MI SİLAH TESLİM ETME Mİ?"

Şimdi Irak'taki durum farklı, Suriye'deki farklı durum. Bağdat, Erbil, Süleymaniye'de konuşacağınız konular var. Suriye'de her birinin yönetime silahlarını teslim etmesi. Silahını bırakır oradaki Suriye ordusunun parçası olur, SDG yapısını kast ediyorum. Ondan sonra da siyaseten Suriye içerisinde siyasi parti kurar, faaliyetine devam eder. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı şekilde. Oradaki model farklılığını gözetmek lazım.

"SİLAH BIRAKMA MESELESİNİN SÖZ OLARAK İFADE EDİLMESİ DEĞİL SAHADA BUNUN GÖRÜLMESİ LAZIM"

"DOĞRULAMA MEKANİZMALARI KURULACAK"

"TÜRK VE KÜRT ARASINDA ETNİK KAVGA OLMAMIŞTIR"

"LOZAN'I KAZANIM VE TAPU OLARAK GÖRÜYORUZ"

İşte özerklik, federasyon vs. konuları gündeme getiriliyor. Defalarca ifade ettik, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesinde bu meseleye yaklaşılıyor. Meselenin koordinatlarını koymak açısından bütün açıklamaları yaptık biz. 'PKK'nın bildirisinde şu şu unsurlar var' deniyor. Burada meşru devletin ve Cumhurbaşkanımızın dediklerine bakmak lazım. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını devretmesini konuşuyoruz. Her sene Lozan'ın yıldönümünde sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakılsın. AK Parti'nin görüşünü bu konularla ilgili olarak ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Lozan'ın her yıldönümünde yaptığı açıklamalar duruyor. Biz Lozan'ı Türkiye'nin kazanımı ve tapusu olarak görüyoruz.