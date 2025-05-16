Ömer Çelik canlı yayında soruları yanıtladı: Terörsüz Türkiye bir devlet politikası olmuştur

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Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye hedefine nasıl ilerlendiğine ilişkin değerlendirme yaptı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında ortaya koyduğu ifadelerde olduğu gibi terörsüz Türkiye'nin bin devlet politikası olarak kabul edildiğini belirtti.

Ömer Çelik sorulan bir soru üzerine de kendi gençliğinde yaşadığı bir anıyı aktardı.

"TERÖRÜN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMASI ÖNCE DE KONUŞULDU"

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

Terörün Türkiye'nin gündeminden çıkarılması rahmetli Özal zamanında da konuşulmuştu. Bu mücadele uluslararası ve iç siyaseti boyutuyla birlikte bazen demokrasiye müdahalenin gerekçesi olması bakımından uluslararası olayların zemini olması bakımından tartışılan bir şey. İktidara geldiğimiz dönemde terörle mücadelenin yanısıra terörden vazgeçilme, ikna etme metodlarıyla ilgili konular vardı. Bizlerin siyasete başlamasından önceki dönemde siyaset yapmış büyüklerimizin şöyle bir tespiti var. Bazıları MGK'da da bulunmuşlar. O zaman siyaset ikna edici unsurları kullanamıyor.

Devletin yumuşak güç unsurlarının devreye sokulması her zaman gündem olmuş. Bazen bu meselenin en ana iki fay hattı dış siyasetin uygun olduğu zamanlarda iç siyaset uygun olmamış. Vesayet kavgaları, siyasetin kırılgan zeminde hareket etme durumunda kalması söz konusu olmuş. Demokrasiyi yok etmek isteyenlerin attıkları adımlarla terör örgütünün adımları arasında paslaşmayı görebilirsiniz. Bu konuda doğru tespitler de var komplo teorileri de var.

Demokratik siyasetin konsolide olmaması, sisteme hakim olmaması. Rahmetli Özal'la ilgili olarak rahmetli Eşref Bitlis Paşa ile ilgili çeşitli boyutlarla gündeme getirilir. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde de bunu yaşadık. O dönem şimdiki gibi sivil siyaset konsolide değildi. Belli vesayat odakların siyasete hakim olmasıyla, siyasetin onları aşmaya çalışmasının olduğu gri dönemdi. Sivil toplum bunu gündeme getirdi. Bizim bakış açımız bu yöndeydi. Devletin yumuşak güç unsurlarının hukuk mekanizması, demokratik düzenlemelerin hayata geçmesiydi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'KİMSE DEVLET İÇİNDE DEVLET DEĞİLDİR' DEMİŞTİ"

Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında en sert tepki verdiği noktalardan bir tanesidir. Askeri bürokrasi içerisinde bir yaklaşımın 'bu sürece karşıyız' demeseydi. Cumhurbaşkanımız o süreçte 'kimse devlet içinde devlet' değildir demişti. Siyasi iktidarımızın topyekün tehdit edilmesine rağmen Cumhurbaşkanımız yürütmüştür bunu.

Biz sonuçları itibariyle bu işe girişenlerin devlet içinde odaklanmış, karanlık bölgede kalan yapılanmalar tarafından tehdit edildiğiyle ilgili pek çok örnek var. Çözüm süreci, milli birlik kardeşlik dediğimiz dönemde Cumhurbaşkanımız ve iktidarının karşısında bu tip imalarla çıkmaya teşebbüs edenler oldu. Bu meselenin çözümü konusunda bilinen yöntem var. Devletin sert güç unsurlarını kullanılması.

"BUGÜN SİYASET KONSOLİDE HALİNDE"

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde vesayetçi yaklaşıma karşı Başbakanlığı döneminde 'burada kararı hükümet verir, siz devlet içinde devlet değilsiniz' yaklaşımı vardı. Ek güç unsurlarının kullanılması konusunda kararlılık ortaya konmuştu. Bugün sivil siyaset konsolide halde. Demokratik siyasetin meşruiyetine gölge düşürecek vesayetçi odak yok. Bir günde Türkiye'de demokratik siyaset konsolide olmadı. Bir günde karanlık alanları giderme anlamında konsolidasyona erişmedi. Bir süreç oldu.

Şöyle bir şey kullanırdı vesayet odakları 'Bu mesele siyaset üstü' veya 'Bu mesele siyaset dışı meselesidir' derlerdi. Hükümete de bunun dışında kalmış meseleleri söylerlerdi. Demokrasiyi zehirlemeye çalışan bu konuyu iki konuyu çok duymuştum; biri Kürt meselesi diğeri Kıbrıs meselesi. Hatta buna ek olarak Irak'taki Türkmen politikası. Siyaset üstü ve siyaset dışı şeklinde kodlanan siyasi batılın ortadan kaldırılmasıdır. Bazı meseleler yüksek siyaset bazıları gündelik siyaset olabilir ama her şey siyasetin içindedir.

"BURADA BİRDEN ÇOK SABOTAJ ALANI VAR"

AK Parti bu meseleye mesafeliydi denmesini çürüten bir şey var. Yumuşak unsurların kullanılması konusu zaten AK Parti'nin parçası. Zamanlaması, dili, ritmi ile ilgili tecrübemiz var. Bu meseleyi hangi uluslararası odakların ne zaman ne şekilde müdahale edebileceğini. Karşımızdaki yapının bunu nasıl başka yerlere çekebileceğini görüyoruz. Bu mesele her zaman hassasiyetle durduğumuz, Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli de ifade ediyor; siyasi sabotaja açık bir mesele. Hassas davranmak lazım. Burada birden çok sabotaj alanı var. Bir tanesi dille ilgili.

"BİRTAKIM GÜÇLERİN DEVREYE GİRDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Pek çok legal ya da illegal yapılar. Bazı devletler doğrudan ya da vekil güçleri vasıtasıyla bu süreçleri sabote etmek isterler. Bir kişiyi yakaladık. DEAŞ'ın ortaya çıktığı zamanlarda. Bu kişi 3-5 yıl PKK terör örgütünde bulunmuş sonra DEAŞ'a geçmiş. Aynı zamanda bir Avrupa devletinin istihbarat örgütü tarafından yönetiliyor. Bu da Türkiye'nin sadece iç cephesinin güçlendirilmesi açısından değil bölgede ilham olması bakımından oluşturacağı bir ritmdir, performanstır. Bunu istemeyen birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz. Ortadoğu'nun kendine has dinamikleri var. Türkiye ile son yıllarda doğrudan karşı karşıya gelemeyenlerin bu tip unsurları kullandığı biliyoruz.

"BİR ARKADAŞIMIZ KÜRT OLDUĞU İÇİN OTOBÜSTEN İNDİRİLMİŞTİ"

Ömer Çelik, konuyla ilgili kendi deneyimleri sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:

Ben bu meseleyi ilk bu şekilde değil tabii, insani mesele olarak şöyle fark ettim. Ortaokulda 5 arkadaşız. Belediye otobüsüne bindik. Otobüsü durdurdular. O zaman herkes üzerinde nüfus cüzdanı taşıyorlar. Dördümüzün kimliğine baktılar bir şey yok. Beşinci arkadaşımızı otobüsten indirdiler. Biz de onunla beraber indik. Tek bir sebep var. Dört kişi Türküz, o arkadaş Kürt. Doğum yeri 'Diyarbakır' yazıyordu. Dördümüz Türküz, bir arkadaşımız Kürt ve biz yakın arkadaşız. 'Kürt nedir Türk nedir?' bilmiyoruz. Ben o arkadaşa dedim ki 'Niye böyle yapıyorlar?'. O da 'nüfus cüzdanımda Diyarbakır'ı görünce böyle yapıyorlar' dedi. Dördümüz Türk olduğumuz için bize dokunulmuyor bir arkadaşımız Kürt olduğu için otobüsten indiriliyor.

"TARİHİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİR TANESİ, 2005'TE CUMHURBAŞKANIMIZIN DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMADIR"

Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

Türkiye'deki siyasi hayatı enfekte etmek isteyenler için konulardan bir tanesi budur. Meclis'e geldiğinde çok iyi hatırlıyorum. Bugün son derece sıradan cümlelerin kullanılması bile soğuk duş etkisi yaratıyordu. Burada tarihi dönüm noktalarından bir tanesi, vesayetçi sistemin gövdesine söylenmiş sözlerden bir tanesi 12 Ağustos 2005'te sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'da yaptığı konuşmadır. O zaman Başbakan'dı. Sistemin sinir uçlarının bütünüyle Başbakana döndüğü dönem. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz etnik, din, bölge milliyetçiliğine karşıyız.' diyordu. Çözümün demokrasinin standartlarını yükseltmek olduğunu söylüyordu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AHLAT'TAKİ KONUŞMASIYLA ÇERÇEVE ÇİZİLDİ ASLINDA"

Cumhurbaşkanımızın ilk olarak Ahlat'taki konuşmasıyla gündeme geldi. Orada çerçeve çizildi aslında. Dünyanın içinden geçtiği süreç uluslararası sistemin dikişlerinin çözüldüğü süreç. Artık istikrarlı bir yapıyı işaret etmiyor. 4-5 ayda hiç duymayacağımız şeyler duyduk. Demokratik ülkeler başka ülkelerin topraklarını doğrudan istiyor, açıktan pazarlıklar yapılıyor vs. Bunu 10 yıl önce hiç kimse tahmin edemezdi. Buna en yüksek itiraz, bu gücün kullanılmasını ifade eden ABD'nin realistlerinden geliyor.

"İÇ CEPHENİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KUVVETLENDİRİLMESİ LAZIM"

Tayvan'dan Meskika-ABD sınırındaki göçmen konusunda, Netanyahu hükümetinin soykırımına kadar. En son Hindistan-Pakistan eklendi. Bütün tabloya baktığınızda ortaya çıkan şey türbülansı aşmıştır, tam bir kaosun içindeyiz. Türbülansa girince ne yapılıyor? Uçakta deniyor ki 'kemerlerinizi bağlayın'. O tip durumlarda iç cephenin bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi lazım. İç cephenin güçlendirilmesi Atatürk'ün kullandığı ifadeyle etrafımızdaki karışıklığa karşı kendi bağışıklığımızı yüksek tutmamızdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI OLMUŞTUR"

Sayın Bahçeli bütün siyasi partilerin elini sıktı. Arkasından sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı geldi. Bunun rahatça tartışılması için zemin oluşturan bir çağrı. Gerçek milliyetçilik anlamında iç cephenin güçlendirilmesi. Orada sık sık görüşüldüğü için Cumhur İttifakı'nın ortak duruşu var. Bununla ilgili olarak Sayın Bahçeli sürecin önünü açan, süreci dengede tutan, çeşitli konularda krize gitmeye başladığı zaman doğru müdahalelerle bu meselenin diri tutulmasını sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında ortaya koyduğu ifadelerle terörsüz Türkiye devlet politikası olmuştur.

Bu devletin başı olarak söylendiği için bütün devlet kurumlarına emir anlamına gelmektedir. Ahlat'ta çağrı, Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, DEM Parti heyetini kabul etmesi, bütün sürecin arka planında MİT'in yaptığı görüşmelerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde TSK, Emniyet ve Jandarma'nın hazırlıkları yapması.

"TÜRKİYE'YE SİLAH ÇEKİLMESİ HALİNDE OPERASYON YAPILIR"

Türkiye'ye silah çekilmesi halinde operasyon yapılır. Türkiye'ye karşı silah bırakma eğiliminde olana karşı silah çekilmez. Türkiye'ye, milletimize silah çekilirse kim olursa olsun operasyon yapılır. Geçmiş dönemlerde, bizden önceki zamanlarda silah bırakıp gidene asimetrik yaklaşımlar söz konusu olmuş, çeşitli çatışmalar olmuş. Bugün devlet konsolide.

"GEÇMİŞİ YARGILAMAK KOLAY"

Bu tip konularda geçmişe doğru yargılamak kolay. Mesela maç izlerken futbolcuya bakıyorsunuz, 'topu şuradan atsaydın' diyorsunuz. Oradaki adamın şartları ile koltuktan izlenen şartlar çok farklı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'silahlarını gitsinler' ifadesine karşı 'hayır silahlarını gömecekler' dedi. Bu çok önemli bir cümle.

"SİLAH BIRAKMA MI SİLAH TESLİM ETME Mİ?"

Silah bırakma meselesi, pasif duruma geçme, pauseye bakmak gibi anlaşılabilir. Bunun dünyada başka pratikleri de oldu. Bu silahların teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Buradaki mevzu örgütün kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi gerekir. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla, içeride ve dışarıda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Avrupa da dahil.

Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bu yapıların sona ermesi Türkiye lehine bir tutum içinde olunması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Terörün finansmanı gündemde önemli yer tutar. AİHM'de alınan Batasuna ile ilgili karar kapsamlı karardır. Sürecin amacı PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla; yani Avrupa, Irak, Suriye, İran'daki PEJAK.

Şimdi Irak'taki durum farklı, Suriye'deki farklı durum. Bağdat, Erbil, Süleymaniye'de konuşacağınız konular var. Suriye'de her birinin yönetime silahlarını teslim etmesi. Silahını bırakır oradaki Suriye ordusunun parçası olur, SDG yapısını kast ediyorum. Ondan sonra da siyaseten Suriye içerisinde siyasi parti kurar, faaliyetine devam eder. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı şekilde. Oradaki model farklılığını gözetmek lazım.

"SİLAH BIRAKMA MESELESİNİN SÖZ OLARAK İFADE EDİLMESİ DEĞİL SAHADA BUNUN GÖRÜLMESİ LAZIM"

Birileri yapacaktır. Bazı olağan şüpheliler yapacaktır. Bizim bunu kodladığımızı adreslediğimizi ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız 'Biz bu konuda temkinliyiz ama iyimseriz' dedi. Sürecin bütün boyutlarını, bağlantılarını görüyoruz. Kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz. Süreci yönetmeliyiz bir de sabotajların olmamasını sağlamalıyız. Zihnimiz berraktır. Silah bırakma meselesinin söz olarak ifade edilmesi değil sahada bunun görülmesi lazım.

"DOĞRULAMA MEKANİZMALARI KURULACAK"

TSK, MİT ilgili mekanizmaları kuracak, en etkili şekilde çalışacak. Doğrulama mekanizması kurulacak. Bu ayları geçmeyen bir süreç içerisinde gerçekleşmesi lazım. Öbür türlü sabotaja açık hale gelir. Bizim açımızdan sözlerin tutulmasına dönük şeyler gri alanlar oluşturmak olarak değerlendirilir. Somut ve eksiksiz olarak bunun gerçekleşmesi gerekiyor.

"TÜRK VE KÜRT ARASINDA ETNİK KAVGA OLMAMIŞTIR"

Şöyle bir şey çıkıyor. Hükümet, devlet yetkilileri, Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor. Bu açıklamaya şüpheyle yaklaşan bazı muhalefet unsurları, Amerika'da bir akademisyenin yaptığını esas alıp 'arkasında şu varmış' diyebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakim. Bizim bu konulardaki tecrübemiz ta Osmanlı döneminden itibaren. Türkiye'de bu meseleden doğan gündem vatandaş arasında bir ayrılığa tekabül etmemiştir. Türk ile Kürt arasında etnik kavga olmamıştır. Balkanlar'daki milliyetçiliğe bakın, orada çıkan çatışmalar olmuş. Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı soykırım zaten çok açık. Türkiye'de sosyolojik kaynaşmada çatlama görülmemiştir.

"LOZAN'I KAZANIM VE TAPU OLARAK GÖRÜYORUZ"

İşte özerklik, federasyon vs. konuları gündeme getiriliyor. Defalarca ifade ettik, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesinde bu meseleye yaklaşılıyor. Meselenin koordinatlarını koymak açısından bütün açıklamaları yaptık biz. 'PKK'nın bildirisinde şu şu unsurlar var' deniyor. Burada meşru devletin ve Cumhurbaşkanımızın dediklerine bakmak lazım. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahlarını devretmesini konuşuyoruz. Her sene Lozan'ın yıldönümünde sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakılsın. AK Parti'nin görüşünü bu konularla ilgili olarak ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Lozan'ın her yıldönümünde yaptığı açıklamalar duruyor. Biz Lozan'ı Türkiye'nin kazanımı ve tapusu olarak görüyoruz.

"'SOYKIRIM' HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEYECEĞİMİZ BİR KELİME"

'Soykırım' hiçbir zaman kabul etmeyeceğimiz bir kelime. Kendilerine 'diaspora' diyerek başvuranlar Anayasa'nın ifadesindeki Türk ifadesinin dışlayıcı olduğunu söylediler. Defalarca söyledik devletin ve milletin nitelikleri konusunda bir tartışma yok. 'Parlamentolar ne için kurulmuştur?' 'Meseleleri kavgayla silahla değil de konuşarak halledelim' diye kurulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ifade ettiler. Hem siyasi ittifakımız hem devlet politikamız açısından Lozan'la ilgili görüş ifade edildiği halde terör örgütünün bildirisini alıp Meclis'te konuşmasının yerini değiştiriyor.

"BURADA ŞEHİT AİLELERİMİZİ İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATMAYIZ"

Bu süreçte bütün çift taraflı yanlış anlaşılabilecek, kötü manalı açıklamalardan kaçınmak lazım. Odaklandığım yer silah bırakma ve fesih meselesidir. Türkiye pek çok devletin ağır desteği ile terör saldırısına uğruyor. Türkiye'nin önüne gelen emperyalist planlar asker, polis, jandarma, güvenlik korucusuyla darmadağın edilmiştir. Burada şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım atmayız. Canlarını feda eden asker, polis, jandarma, güvenlik korucularımız ve gazilerimiz mücadele vermiştir. Onların mücadelelerin sayesinde devletimiz bu noktadır. Herkesin hassas olması lazım, son derece dikkatli kullanılması lazımdır.

"BU BİR KADER DEĞİLDİR"

Bugün not ettiğim 17 konu yazmışım. Burada şunu yapmayacağız, tek tek konulara cevap vererek tümevarım yöntemi uygulamayacağız. Tümdengelim yapacağız. Devletimiz asker, polis, jandarma, güvenlik korucularıyla mücadele verirken bile reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Devlet televizyon açmıştır birtakım temel eserler basılmıştır. Biz hep devlet üzerinden düşünüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'na hangi tartışmaları geride bırakmış bir toplum olarak girmek istiyoruz? Hangi tartışmaları öncelemiş bir toplum olarak girmeliyiz? BBC ya da CNN International'ı açıyorsun, tenis turnuvası, kültür sanat günleri, sonraki haberler Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ölüler. Bu bir kader değildir.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA NASIL BİR TOPLUMSAL MODELLE GİRECEĞİZ?"