Ömer Çelik: CHP yönetimi husumet üretme merkezine dönüştü

CHP'ye sert tepki...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı

Çelik açıklamasında, CHP'li yöneticilere ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

CHP'ye gerekli cevabın hukuk çerçevesinde verileceğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ HAREKET ETMEKTEDİR"

CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür.



CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir.



Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.