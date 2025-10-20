Ömer Çelik: CHP yönetimi husumet üretme merkezine dönüştü

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada CHP'yi sert şekilde eleştirdi.
- Çelik, CHP yöneticilerinin muhalefet yapma adına husumet yarattığını savundu.
- Hukuk çerçevesinde CHP'ye gerekli cevabın verileceğini belirtti.
CHP'ye sert tepki...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı
Çelik açıklamasında, CHP'li yöneticilere ilişkin sert eleştirilerde bulundu.
CHP'ye gerekli cevabın hukuk çerçevesinde verileceğini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:
"HUSUMET ŞEBEKESİ GİBİ HAREKET ETMEKTEDİR"
CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür.
CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir.
Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.
"BU AHLAKSIZ SALDIRILARA KARŞILIK VERECEĞİZ"
CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir.
Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz.
Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz.