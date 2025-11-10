Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi hakkında konuştu

- Cumhur İttifakı'nda sorun olmadığını belirten Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesine dair "Salı, çarşamba ve perşembe gününe odaklanın" dedi.
- MYK toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Bahçeli ve Erdoğan'ın düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.
- Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü dönüşü Bahçeli ile görüşeceğini doğruladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'e, Cumhur İttifakı'nda bir sorun olup olmadığı ve bu konuda ortaya atılan iddialar soruldu.
Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyleyen Ömer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin de konuştu.
"3 GÜNE ODAKLANIN" DEDİ
Ömer Çelik, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine ilişkin soru hakkında şöyle dedi;
"Salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin gerçekleşmesini bekleyebiliriz."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN KONUŞMUŞTU
Bakü dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli ile görüşeceklerini söylemiş ve şöyle demişti;
Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim.
Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.