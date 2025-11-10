Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi hakkında konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'e, Cumhur İttifakı'nda bir sorun olup olmadığı ve bu konuda ortaya atılan iddialar soruldu.

Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyleyen Ömer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin de konuştu.

"3 GÜNE ODAKLANIN" DEDİ

Ömer Çelik, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine ilişkin soru hakkında şöyle dedi;

"Salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin gerçekleşmesini bekleyebiliriz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN KONUŞMUŞTU

Bakü dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli ile görüşeceklerini söylemiş ve şöyle demişti;