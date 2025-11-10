Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yoktur

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA KRİZ YOK

Konuşmasında, gündeme ilişkin konulara yer veren Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın sağlam duruşuna da değindi.

İttifakın krizden etkilenmeyeceğini, krizi ancak çözeceğini belirten Çelik, "Cumhur İttifakı'nda çatlak yoktur." sözlerini vurguladı.

"CUMHUR İTTİFAKI, 15 TEMMUZ GECESİ OLUŞMUŞ BİR İRADEDİR"

İttifaktan kriz bekleyen bir sektörün bulunduğunu belirten Çelik, konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz.



Sayın Bahçeli de ifade etti, bunlar Cumhur İttifakı gibi ittifak görmedikleri için Cumhur İttifakı'nı koalisyon sanıyor. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi oluşmuş bir irade.

"CUMHUR İTTİFAKI, KRİZLERİ AŞMAYI BAŞARACAK İTTİFAKTIR"

Koalisyonlardaki pazarlıkçı irade ile Cumhur İttifakı'ndaki bütünlükçü irade arasında fark var.



Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek bir ittifak değil, krizleri aşmayı başaracak ittifaktır. Koalisyonlar krizlerle idare edilir ama Cumhur İttifakı bir koalisyon değil.

"DİLOVASI'NDA HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Bugünün bizim için neyi ifade ettiğini hatırlamak durumundayız. O zor şartlarda hangi ruhla bu mücadele verildi, her zaman bunu 10 Kasım'larda hatırlıyoruz.



Dilovası'nda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İster tesis sahipleri ister bürokrat olup ihmali olanlar savcılık soruşturması ile mahkemeye intikal edecektir. Parti olarak bu yargı sürecini yakından takip edeceğiz.

"PAŞİNYAN'IN AÇIKLAMALARI POZİTİF GÜNDEM OLUŞTURUYOR"

Karabağ'ın azatlığı için şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Aliyev'e bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Karabağ'ın azatlığı için toprağa düşen her şehit ortak şeref nişanemizdir. Biz yakın çalışma arkadaşları olarak şahidiz ki cumhurbaşkanımız mesaisinin önemli kısmını buna ayırdı ve oradaki cephelerden haberleri yakından takip etti.



İki devlet tek millet anlayışı ile konunun takipçisi oldu. Zafer kazanıldı ve ondan sonra barış için bahsedilen mekanizmalar Kafkas için önemlidir. Paşinyan'ın açıklamaları pozitif gündem oluşturuyor. Saha sağduyulu yaklaşım sergilediğini görüyoruz.

"DOĞA BİZİM KÖLEMİZ DEĞİL, ARKADAŞIMIZDIR"

11 Kasım günü milli ağaçlandırma Yeşil Vatan seferberliği günü. Yeşil Vatan'ı güçlendirmek için bütün il ve ilçelerimizde sahada olacağız. Bütün vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Bütün gezegen bize yaratanın emanetidir. ona sahip çıkmak sınırlarımızı korumak gibidir.



Doğa bizim kölemiz değil bizim arkadaşımızdır. Doğayı kader arkadaşı olarak görmeliyiz. Bu biricik gezegenimizi, içinde yaşam olan tek gezegeni ve bunun içinde mücevher gibi duran vatanımızı aynı yaklaşım ile ele almalıyız.



PKK'nın feshi ve silahların bırakılması hedefi belli bir takvim ve yol haritası ile devam ediyor. Hem partimizde bu süreci takip eden, sürecin dilini oluşturan mekanizmamız var.

"GAZZE'DEKİ GÜNDEMİ EN ÖNEMLİ MADDEMİZ OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

Gazze'deki gelişmeleri en önemli gündem maddemiz olarak takip ediyoruz. Yardımların girmesi bizim için çok önemli. Deprem bölgesindeki konteynerlerin oraya gitmesi oradaki hayatı kolaylaştıracaktır.



Sadece gıda yardımı girmesini anlamıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştıracak malzemelerin, tıbbi yardımın girmesi gerekiyor. İsrail defalarca bu barış anlaşmalarını ihlal etmiştir ve buna dur demek için iradenin ortaya konması gerekir.

"SUDAN'DAKİ KATLİAM, SİYONİSTLERDEN GERİ KALMAYAN BİR KATLİAM"

Sudan'daki katliam, gerçekten Siyonistlerden geri kalmayan bir katliam. En güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yapıya karşı kardeş Sudan ile bir ve beraber olduğumuzu bir kere daha tekrarlıyoruz. Arka planda bir sürü tartışmalar yürüyor. Bütün bunların o bölgenin refahını engellemek için ortaya çıktığını görüyoruz.

"TSK VE MİT'İN GÖZÜ SAHADA"

Konumuz PKK'nın feshi ve silahların bırakılması. PKK'nın Irak İran Suriye'deki bütün uzantıları ile silah bırakması gerekir ve bunun finansmanını oluşturan illegal boyutunun da feshedilmesi gerekir. TSK ve MİT'in gözü sahada. Gerçekten silah bırakılıyor mu ve bu silah bırakma PKK'nın feshi anlamına geliyor mu, bu teyit edilecek.



Geçmişte de bu söylemler oldu ama silah bırakılmadı. Irak'taki yöntem ile Suriye'deki yöntem farklı olabilir. Türkiye'deki unsurların Türkiye dışına çıkması. Sonuç olarak teyit mekanizması ben bunu teyit ediyorum dediğinde, Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Şu anda sahadaki durumu yakından takip ediyoruz.

"BAHİS SORUŞTURMASININ ÜZERİNE SONUNA KADAR GİDİLMELİ"