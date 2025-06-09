Ömer Çelik: Ferdi Zeyrek'i kaybettik, Allah'tan rahmet diliyoruz

Haber Merkezi

Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapıldı.

Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi.

Elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu ve 70 dakika sonra kalp, yeniden çalıştırıldı.

Ancak Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti.

ÖMER ÇELİK MESAJ YAYINLADI

Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından bir mesaj yayınladı.

Çelik mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz.

Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." dedi.

"SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Zeyrek'in vefat haberini, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi: