Ömer Çelik: Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz

Gazze'deki saldırılarını 2 yıldır sürdüren İsrail, Hamas ile müzakereler gerçekleştirerek uzlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz dakikalarda ateşkesin kabul edilmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabından bir açıklama yaptı.

"GÖRÜŞMELERİN ATEŞKESLE SONUÇLANMASI ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR"

Paylaşımında, görüşmelerin ateşkesle sonuçlanmasından memnuniyetini dile getiren Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalıcı barışa ulaşılması için gösterdiği çabalara dikkat çekti.

Bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadele sürdüreceğini ifade eden Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır.



ABD Başkanı Sayın Trump'ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi, bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır'ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜCADELESİNE VE ADANMIŞLIĞINA ŞAHİDİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz.



Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi 'insanlık ittifakı' adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULUNCAYA DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"