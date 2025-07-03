Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti Nazi siyasetine imza atıyor

Gazze'de İsrail zulmü durmuyor...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına en yüksek sesi yine Türkiye çıkarıyor.

Netanyahu hükümetinin Gazze'de Batı Şeria’nın ilhak edilmesine yönelik açıklamalarına da sessiz kalmayan Türkiye, her türlü girişimin reddedildiğini söyledi.

Bu kapsamda da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X üzerinden açıklama yaptı.

Çelik, şöyle dedi:

"BU BİR SALDIRGANLIK"

Netanyahu hükümetinin üyelerinin Batı Şeria’nın ilhak edilmesine dönük açıklamaları yeni bir saldırganlıktır. Bu yaklaşımın çok daha büyük istikrarsızlaştırıcı sonuçları olacaktır. Bu saldırganlığın tüm dünya tarafından reddedilmesi gerekir.

"ÇAĞDAŞ NAZİ SALDIRGANLIĞI"