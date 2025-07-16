Ömer Çelik: Özel, siyasi adaptan yoksundur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler, medyada büyük yankı yaratmıştı.

Özel'in çok sayıda eleştiri alan sözlerinin üzerine, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir yanıt geldi.

"SÖYLEDİĞİ SÖZLER SİYASİ ADAPTAN YOKSUNDUR"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla eleştiride bulunan Ömer Çelik, Özel'in sözlerinin, siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksun olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halkın oylarıyla defalarca seçilen bir siyaset ve devlet adamı olduğunu hatırlatan Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği sözler her türlü siyasi adaptan ve ahlaki tutumdan yoksundur. Özgür Özel, 'muteber siyasetçi'nin kim olduğuna CHP'nin değil, milletin karar verdiğini yine anlamamış. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza muteber bir siyaset ve devlet adamı olarak seçimlerde defalarca onay verdiği tarihi ve siyasi bir hakikattir. Özgür Özel'in temsil ettiği zihniyet ise milletin muteber kabul ettiğiyle kavga etmek üzerine kuruludur.

"SÖZDE SİYASET YAPANLARIN SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİR İTİBARI YOKTUR"

Özgür Özel 'yönetme kabiliyeti' ve 'muhakeme' tartışması açmak istiyorsa, bunun sonuçları kendisi açısından çok ibretlik neticeler verir. Kendisinin 'yönetme kabiliyeti'nin partisinin her yerinden fışkıran skandallardan ibaret olduğu görülüyor. Ortaya koyduğu 'siyasi muhakeme'nin ise CHP'yi ağır bir zihinsel ve siyasi vesayet altına soktuğunun ispatı olduğu artık ilan edilmiştir.



Özgür Özel kendi sözlerine siyasi muhakeme diyorsa, bunun siyasi hayatımıza müdahale için yabancılara davetiye gönderen 'güdümlü bir muhakeme' olduğu açıktır. Başkalarının muhakemesini kopyalayarak sözde siyaset yapanların söylediklerinin hiçbir itibarı yoktur.

"ÖZEL'İN BU KIYMETİ ANLAYACAK SİYASİ KABİLİYETİ VE KAPASİTESİ YOKTUR"