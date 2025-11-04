Ömer Çelik: Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık haline geldi

AK Parti ile CHP arasındaki gerilim giderek artıyor.

Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi.

"SİYASİ TUTARSIZLIK VE UYDURMA FAALİYETİ"

"Mizah tarihimizdeki Zihni Sinir Proceleri'nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız." diyen Çelik, şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi. Özgür Özel’in; Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri, siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

"KES, KOPYALA, YAPIŞTIR TARZIYLA YAPILAN KONUŞMALAR"

Özel'in aynı konuşmaları sürekli tekrarladığını söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece "kes, kopyala, yapıştır" tarzıyla yapılan konuşmalar.



Sayın Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok.