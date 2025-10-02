Ömer Çelik: Sumud Filosu'nun yolcularını yürekten selamlıyoruz

Gazze'de yaşanan insanlık krizi her geçen gün derinleşirken, dünya buna sessiz kalmıyor.

İsrail'in abluka altına alarak insani ihtiyaçlardan yoksun bırakıp, acımasızca ölüme terk ettiği Gazze'de can kaybı sayısı gün geçtikçe artıyor.

Küresel Sumud Filosu, bölgedeki ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktı.

"ALIKONULAN TÜM YOLCULAR HEMEN SERBEST BIRAKILMALI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla filoya desteklerini iletti.

'İnsanlığın yüz akı' dediği filoya saldıran İsrail'in alıkoyduğu yolcuları derhal serbest bırakması gerektiğini belirten Ömer Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi

Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir.



İsrail'in saldırıları bir kere daha 'insanlığa karşı işlenmiş suç' ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir.

"BU ÇAĞDAŞ NAZİLER ENİNDE SONUNDA HESAP VERECEKTİR"