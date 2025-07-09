Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda kritik aşamaya gelindi...

Terörsüz Türkiye kapsamında, Mayıs ayında kendisini feshetme kararı alan PKK’nın cuma günü silah bırakması bekleniyor.

Öcalan'ın yeni bir çağrı daha yapması beklenirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir programda gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SÜREÇ BİZİM ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

"Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor." diyen Ömer Çelik, devamında şu ifadelerde bulundu:

Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor.



Hiçbir şey terörü kullanmayı meşrulaştırmaz.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ 3-5 AYI AŞARSA PROVAKASYONLARA AÇIK HALE GELİR"

Konuyla ilgili toplumsal bir talep de vardı. Gelinen noktada terör örgütünün silahlarını yakması durumunda önemli bir aşama daha geçilmiş olacak.



Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir. Süreçte kesinlikte üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

Açıklamalarının devamında Çelik, Terörsüz Türkiye'nin ilham kaynağı olacağının altını çizdi.

Çelik, "Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacak" dedi.

ÖCALAN'DAN YENİ ÇAĞRI

Öcalan, perşembe ve cuma günleri yeni bir çağrı daha yapacak.

Öcalan’ın atılan adımların samimi olduğunu belirtmesi ve "Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın" demesi bekleniyor.

IRAK'TA CUMA GÜNÜ SİLAHLAR BIRAKILACAK

Edinilen bilgiye göre teröristler, cuma günü Irak'ta farklı noktalarda, belirlenen zaman aralığı içinde ve gruplar halinde silah bırakacak.

Bırakılan silahlar kayıt altına alınacak.

Silah bırakanlar örgütten ayrılacak, Irak'ta kalmaya devam edecek.