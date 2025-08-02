Ömer Çelik: Türkiye, Suriye halkının yanındadır

Türkiye-Suriye gaz hattı, bugün gerçekleştirilen törenle açılarak, doğalgaz akışı başlatıldı.

Bu kapsamda, gündeme dair önemli açıklamalar yapan AK Parti Sözsücü Ömer Çelik, doğalgaz akışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinin somut bir örneği olduğunu dile getirdi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları şunlar:

"Suriye'nin yıkılmış ve yıpranmış altyapısının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya koymuş oldu.

Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde istikrarı ve güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanımız, Filistin konusunda en hassas davranan kişidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri ciddiye alınacak gibi değil. Özel'in zeminsiz, dayanaksız hataları devam ettirmesi siyasi yanlıştır.

Suriye devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda destek istediğinde; Suriye devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda iş birliğinin geliştirilmesine dönük bir yaklaşım beklediğinde, buna hemen cevap verilmişti.

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Milli Savunma Bakanlığımız bu destekle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti.

O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı; "Bu işler sadece bir güvenlik yaklaşımıyla olmaz, bunun daha büyük bir çerçevede ele alınması lazım." demişlerdi.

Halbuki biz meseleyi sadece güvenliğe indirgemediğimizi, güvenliğin esas olduğunu ama diğer alanların da arkasından geleceğini ifade etmiştik. İşte bugünkü doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, bunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu."

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