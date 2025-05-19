Ömer Çelik'ten 19 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz

AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle siyasi isimlerden kutlama mesajları geldi.

Bu kapsamda bir mesaj da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN 19 MAYIS'LARINA AYNI İNANÇLA YÜRÜYORUZ"

Paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anan Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.