Ömer Çelik'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

- Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
- Cumhuriyetin krizlere rağmen özgüvenle geleceğe yürüdüğünü vurguladı.
- Atatürk ve İstiklal Mücadelesi kahramanlarını andığını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin X üzerinden bir mesaj yayınladı.
Cumhuriyet'in 102. yılına özel mesaj paylaşan Çelik, "Milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır" dedi ve söyle devam etti;
"ÖZGÜVENLE YÜRÜYOR"
"Cumhuriyetimiz milletimizin göz bebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir.
"BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz."