Ömer Çelik'ten İsrail'e kınama mesajı

Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail, aynı zamanda Suriye'nin de toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarda bulunuyor.

İsrail'in 'Suriye'ye yönelik tutumuna tepki gösteren Ömer Çelik, sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınladı.

"BU SALDIRILARIN "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ" OLARAK ETİKETLENMESİ DÜNYANIN EN BÜYÜK YALANIDIR"

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

İsrail tüm bölge ve dünya için katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor.



İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sistematik olarak hedef alması bu lanetli planın parçasıdır.



Bu saldırıların birileri tarafından “İsrail’in güvenliği” olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, SURİYE'NİN SİYASİ BİRLİĞİNİ DESTEKLEDİĞİMİZİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE AÇIKLADI"