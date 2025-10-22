Ömer Çelik’ten İsrail’in Batı Şeria kararına tepki: Soykırım siyasetinin yeni adımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında, “İsrail Meclisi’nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır” ifadelerini kullandı.

"BU BARBAR KARARI TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

Çelik, alınan kararın ateşkes sürecine yönelik bir sabotaj olduğunu belirterek, “Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır” dedi.

Filistin halkının meşru haklarının altını çizen Çelik, “Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL PARLAMENTOSU'NDAN BATI ŞERİA'YI İLHAK KARARI

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu verdi.

Noam Partisi'nden Avi Maoz tarafından sunulan tasarı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarından gasbedilen yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakının İsrail meclisinde oylanmasını sağlayacak.

Tasarının sahada henüz yansıması olmasa da sembolik bir öneme sahip.

Parlamento üyelerinin 25'inin "evet" oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.